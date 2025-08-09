Beograd

SPREMITE ZALIHE VODE: U ovim delovima Beograda sledi isključenje u nedelju i ponedeljak

В.Н.

09. 08. 2025. u 18:50

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će sutra bez vode biti deo potrošača u gradskoj opštini Savski venac zbog planiranih radova, a u ponedeljak deo potrošača u gradskoj opštini Stari grad.

Foto: I. Marinković

Navodi se da će sutra bez vode do 18 časova ostati potrošači na Savskom vencu u ulici Koste Racina, Domentijanovoj i Neznanog junaka, neparna strana od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Sime Lozanića.

Narednog dana, u ponedeljak, bez vode do 18 časova ostaće potrošači na Starom gradu u delu Cetinjske ulice, od Hilandarske do Bulevara despota Stefana, kao i u delu Bulevara despota Stefana, od Cetinjske do Ulice Džordža Vašingtona.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
 

(Tanjug)

Fudbal
