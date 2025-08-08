Beograd

ZA BOLJI MARKOVAC: Počeo turnir u malom fudbalu u Mladenovcu

Jovana Manić

08. 08. 2025. u 13:54

U ORGANIZACIJI Udruženja "Za bolji Markovac, Boljevac i Crkvine", a pod pokroviteljstvom opštine Mladenovac, počeo je turnir u malom fudbalu u naselju Markovac.

Foto: Turistička organizacija Veliko Gradište

Utakmice se igraju na novom terenu za male sportove dvorišta izdvojenog odeljenja "OŠ Kosta Đukić".

Kad je reč o nagradama, pobedniku će pripasti 200.000 dinara, dok će drugo i treće mesto biti nagrađeno sa 50.000 dinara.

