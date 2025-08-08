Beograd

BEZ VODE POTROŠAČI U CENTRU GRADA: Suve slavine na Savskom vencu

Jovana Manić

08. 08. 2025. u 13:52

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži, u nedelju 10. avgusta, potrošači na Savskom vencu će ostati bez vode od 8.00 do 18.00, saoštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

БЕЗ ВОДЕ ПОТРОШАЧИ У ЦЕНТРУ ГРАДА: Суве славине на Савском венцу

Foto: I. M./GU Vlasotince

Suve slavine će biti u Ulici Neznanog junaka potrošača koji žive u neparnim kućnim brojevima, od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Sime Lozanića, zatim u Koste Racina i Domentijanovoj.

- Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne - piše u saopštenju.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo