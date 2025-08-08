BEZ VODE POTROŠAČI U CENTRU GRADA: Suve slavine na Savskom vencu

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži, u nedelju 10. avgusta, potrošači na Savskom vencu će ostati bez vode od 8.00 do 18.00, saoštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Foto: I. M./GU Vlasotince

Suve slavine će biti u Ulici Neznanog junaka potrošača koji žive u neparnim kućnim brojevima, od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Sime Lozanića, zatim u Koste Racina i Domentijanovoj.

- Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne - piše u saopštenju.