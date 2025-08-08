MALIŠANI U TOPČIDERSKOM PARKU: Nastavljaju se "Dečje letnje igre"

GRADSKA opština Savski venac poziva roditelje da i ovog vikenda, 9. i 10. avgusta, dovedu mališane i učestvuju u besplatnom programu "Dečje letnje igre" na brojne radionice u Topčiderskom parku od 17.00 do 20.30.

GO Savski venac

- Dođite sa vašim mališanima da uživate u zabavnom programu u organizaciji Opštine Savski venac. Ulaz za sve učesnike je besplatan - naveli su u saopštenju.

Svi zainteresovani se o programu za svaki predstojeći vikend mogu informisati putem sajta Opštine Savski venac, kao i zvaničnih naloga društvenih mreža, ili pozivom na broj 011 2061 861 radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.