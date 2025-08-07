SUVE ČESME U ČAK PET OPŠTINA: Ekipe "Vodovoda" početak avgusta koriste za sanaciju postojeće mreže
ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži, bez vode će sutra, 8. avgusta, ostati potrošači delovima opština Palilula, Zvezdara, Zemun, Vračar i Voždovac, saopštili su u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Kako se navodi, suve slavine će od 8.30 do 16.00 imati Zvezdarci i Palilulci i to u Šejkinoj (od Milorada Dimitrijevića do Ljube Danilovića), Ružice Sokić, Milorada Dimitrijevića i u Ulici Selene Dukić.
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, bez česmovače će ostati Zemunci u ulicama Banatska (od INEP do Cara Dušana, Skopljanska, Niška, Ruska, Šumadijska, Zemunske kapije, Cara Dušana (od Banatske do ulice Filipa Višnjića), Zadužbinska, Vojvođanska i Vršačka, od 9.00. do 20.00.
Takođe, iz istog razloga, suve slavine će u istom periodu biti i na Vračaru, u ulicama Kneza od Semberije 2 i Požarevačkoj (od Lozničke do Kneza od Semberije).
Bez vode će ostati i Voždovčani u ulicama Radomira Markovića, Milorada Miškovića, Franje Mihaila, Riste Nikolića i u Bulevaru JNA 2b, 2v i 2g, od 8.00 do 20.00.
Za restrikcije vode na svim pomenutim lokacijama u gradu, obezbeđene su auto-cisterne, dok iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Iz BVK dodaju da su planirani radovi na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, najavljeni za danas, od 09.00 do 16.00, odloženi. Kako se navodi u saopštenju, potrošači u barajevskom naselju Guncati imaće uredno snadevanje vodom.
