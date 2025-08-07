Beograd

DECA SA KIM U POSETI BEOGRADU: Nastavljena akcija "Solidarnost za Kosovo"

Jovana Manić

07. 08. 2025. u 16:19

DECA iz srpskih enklava sa KiM će deo leta provesti u Beogradu.

Foto E. G.

Stigli su mališani koji ranije nisu imali prilike da posete prestonicu, a to im je omogućila humanitarna organizacija "Solidarnost za Kosovo".

Osnivač organizacije i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon rekao je za medije da su mališane svake godine vodili na more i da je ovo za njih prilika da se upoznaju sa Beogradom.

- Deca iz Novog Brda imala su priliku da vide da i turisti iz inostranstva mogu da čuju i vide da je to bilo centralno mesto srednjovekovne Srbije. To im vraća ponos i dostojanstvo - naglasio je Gujon.

Dodao je da će deca imati razne aktivnosti.

