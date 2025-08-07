LISICA NA NOVOM BEŽANIJSKOM GROBLJU: Nesvakidašnja situacija, divlja životinja bez straha, na nekoliko metara od dece
NA NOVOM bežanijskom groblju juče su posetioci uočili između grobova - lisicu.
Pretpostavlja se iz oblžnjih šuma spustila u grad u potrazi za hranom.
- Ide od groba do groba, verujemo u potrazi za hranom, a u pozadini se čuje dečji glas koji je doziva "lijo, lijo" - ispričali su za medije ljudi koji su u tom trenutku bili na groblju.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Iako važi za lukavu i veoma opreznu životinju, koja se kreće i lovi uveče, u ovoj poseti lisica se nije uplašila ljudi i nije pobegla, kao što je obično slučaj. Lovci su u više navrata upozoravali da lisice koje ne beže od ljude predstavljaju prikrivenu pretnju i savetuju da im se u tim situacijama ne prilazi.
Podsetimo, ovo nije prvi put da su lisice viđene u ovom delu grada. Kada su veoma visoke temperature, Beograđani su ih ranije viđali u večernjim satima pored kontejnera u potrazi za hranom.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)