Za ŠKOLE I BEZBEDNOST VIŠE NOVCA: Na Zvezdari potpisani aneksi ugovora

POTPISANI su aneksi ugovora o dodeli novca za tekuće održavanje objekata i opreme škola sa Zvezdare.

GO Zvezdara

Takođe, uručeni su i zaključci o dodeli novca za finansiranje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece i učenika. Određena su dodatna sredstva od 2.280.000 dinara za tekuće održavanje i još milion dinara za bezbednost.

Predsednik Gradske opštine Zvezdara Mihailo Dosković rekao je da su rebalansom budžeta za ovu godinu predviđena dodatna finansijska sredstva za održavanje školskih objekata i bezbednost dece i učenika, a izdvojeno je više od 53 posto u odnosu na prethodnu godinu.

- Zvezdara je ove godine povećala izdvajanja za tekuće održavanje školskih objekata i bezbednost dece i učenika. Škole su početkom godine dobile 18 miliona dinara za tekuće održavanje i pet miliona za bezbednost - naglasio je Dosković.