Za ŠKOLE I BEZBEDNOST VIŠE NOVCA: Na Zvezdari potpisani aneksi ugovora
POTPISANI su aneksi ugovora o dodeli novca za tekuće održavanje objekata i opreme škola sa Zvezdare.
Takođe, uručeni su i zaključci o dodeli novca za finansiranje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece i učenika. Određena su dodatna sredstva od 2.280.000 dinara za tekuće održavanje i još milion dinara za bezbednost.
Predsednik Gradske opštine Zvezdara Mihailo Dosković rekao je da su rebalansom budžeta za ovu godinu predviđena dodatna finansijska sredstva za održavanje školskih objekata i bezbednost dece i učenika, a izdvojeno je više od 53 posto u odnosu na prethodnu godinu.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Zvezdara je ove godine povećala izdvajanja za tekuće održavanje školskih objekata i bezbednost dece i učenika. Škole su početkom godine dobile 18 miliona dinara za tekuće održavanje i pet miliona za bezbednost - naglasio je Dosković.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)