Beograd

ZAŠTO NEMA PUTARA NA SMEDEREVCU?: Značajan putni pravac nikako da konačno bude završen

Miljana Lutovac

06. 08. 2025. u 15:48

KRAJEM oktobra 2023. godine započeti su radovi na proširenju kolovoza na Smederevskom putu u smeru ka Grockoj. Za više od godinu dana urađen je svega kilometar puta, od predviđenih 3,7. Kraj radova na rekonstrukciji, vredan 60 miliona dinara, pomeran je nekoliko puta, da bi zatim posao naprasno bio prekinut u aprilu.

ЗАШТО НЕМА ПУТАРА НА СМЕДЕРЕВЦУ?: Значајан путни правац никако да коначно буде завршен

FOTO: Privatna arhiva

Na pitanje novinara "Novosti" zbog čega su prekinuti radovi na Smederevcu, gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao je da su u pitanju nerešeni imovinski problemi, kao i da je slična situacija u Bezistanu.

- Ideja je da se Smederevski put radi koliko god može. Znam koliko je taj put važan za ljude, ali ne možemo sve da stignemo ako se ne vrši dovoljan pritisak na sve stane. Ukoliko se prelazi preko dela vlasništva osobe koja nije spremna za saradnju sve staje. Možda smo zakasnili, ali bi trebalo ponovo "pogurati" taj projekat - rekao je Šapić za "Novosti".

Gradonačelnik je upravo u decembru 2023. godine najavio dva važna projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture značajna za ovaj kraj grada. Prvi je rekonstrukcija i proširenje Bulevara kralja Aleksandra na delu od Cvetkove pijace do okretnice u Ustaničkoj, a drugi proširenje od Ustaničke ulice do Smederevskog puta.

Do ovoga i dalje nije došlo jer je neophodno uraditi eksproprijaciju, gde, kako je naveo, srećom, ima par kuća, a ne nekoliko stotina.

