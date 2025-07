KONSTRUKCIJA TRULA, SLEDI HITNO UKLANJANJE ZELENOG LUKA: Metalni ostaci Starog savskog mosta u lošijem stanju nego što su stručnjaci mislili

STARI savski most biće uskoro potpuno demontiran. Ostala su samo dva noseća betonska stuba i čelični luk, koji će biti uklonjen preko leta, a most je već nekoliko nedelja odsečen od obala.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Odgovorni projektatnt Danijel Kukaraš rekao je da je tokom demontaže utvrđeno da je most bio u lošijem stanju nego što su to pokazivale prve analize nosivosti.

Kada je u pitanju čelična konstrukcija izgrađena za vreme Drugog svetskog rata, glavni projektant je istakao da je jedan od najznačajnijih zadataka bio pregled konstrukcije i dijagnostika stanja mosta. Usledile su i prve analize 2021. i 2022, a potom prošle godine stručanjaci iz IMS i Most projekta uradili elaborat i dali ocenu o nosivosti.

Nakon toga, napravljen je koncept demontaže. Dogovoreno je da se uradi još jedan detaljan pregled u trenutku kada se skine gornja konstrukcija, tačnije, kolovozna tabla.

Novi simbol gotov do EKSPA 2027. RADOVI na izgradnji stubova za novi most trebalo bi da počnu krajem ove ili početkom sledeće godine. Most će imati po dve trake za vozila u oba smera, baštice za tramvaje, kao i pešačke i biciklističke zone sa strane. Razdaljina od jednog do drugog nosećeg stuba, iznad kojih će biti čelični luk, biće 166 metara, i time će rečni saobraćaj biti mnogo lakši. Radi poređenja, Stari savski most je imao rastojanje od 106 metara.

- Početkom decembra, januara i februara imali smo prilike da sve konstruktivne elemente detaljno pregledamo i došli smo do novog zaključka da je u nekim delovima most bio i u lošijem stanju nego što je inicijalno bilo zamišljeno. Poslednja dijagnostika je pokazala da je korozija napraviča veliko oštećenje na bitnim konstruktivnim elementima, na nekim delovima vešaljki na poprečnim nosačima, kao i na glavnim nosačima. I to jedovelo do toga da se ti delovi ojačaju u onoj meri koja je potrebna da bi se mogli bezbedno skinuti - ukazao je Kukaraš.

Kada je reč o nosećim stubovima, deo koji se nalazi iznad vode, bio je u dobrom stanju, dok je deo betona u vodi problematičan zbog bezbednost mosta. Drveni šipovi su istrulili, a stubovi su u velikoj meri šuplji.

Kako bi demontaža bila uspešna, delovi mosta morali su da se ojačaju da bi se sačuvala i konstrukcija, ali i bezbednost radnika.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Prepoznatljivi zeleni čelični luk će biti prebačen na obalu pomoću barži, a zatim sledi dalja analiza. Prethodnih meseci demontirani su ostali delovi dizalicom, a trenutno se obavljaju pripreme na lansirnoj gredi na kojoj će biti položen glavni luk mosta.

- Sledeće je da se iseku betonski stubovi koji su ostali u reci da bi se demontirali i izvukli na obalu. Takođe, u toku je izrada pomoćne konstrukcije na obali preko koje će se glavni luk, kada se spusti na barže istovariti na obalu - objašnjava inženjer Lazar Pavić.

Batajnica STARI savski most, čija je demotaža u toku, biće skladišten u Batajnici, u pogonu podizvođača radova "Mostogradnji ING", rečeno je za medije u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Kako navode, u planu je ispitivanje čelične konstrukcije i ponovna montaža na nekoj lokaciji koju će odrediti nadležni republički organi i institucije.

Ovaj stručnjak je naglasio da će posle luka biti uklonjeni stubovi prilazne konstrukcije, a zatim i dva preostala stuba koja su nosila konstrukciju.

Na gradilištu je vidljiva konstrukcija koja podseća na temelj novog mosta, a inženjer Pavić pojašnjava da se zapravo radi o probnim šipovima za temelje budućeg mosta na koje će biti naneto opterećenje u vrednosti težine nove konstrukcije, kako bi se proverila nosivost stubova.

Kada je reč o izgradnji novog mosta, Pavić napominje da je trenutno u toku proizvodnja čelične konstrukcije mosta u dve fabrike u Kini.

Foto: Zoran Jovanovic

- Trenutno je proizvedena trećina ukupne količine čelične konstrukcije, koja iznosi 6.000 tona i planira se do kraja ove godine, da kompletna konstrukcija bude proizvedena. Krajem godine, početkom sledeće, konstrukcija će biti transportovana na gradilište i uklopljena na obali reke - najavio je Pavić.