BEOGRAĐANI SPREMITE ZALIHE VODE: Zbog radova u delu prestonice sutra suve slavine

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra deo potrošača u gradskim opštinama Palilula, Voždovac i Barajevo biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnim mrežama u tim opštinama.

Navodi se da će sutra bez vode do 18 časova ostati deo potrošača u tim opštinama.

Bez vode će na Paliluli istati potrošači u ulicama Milana Tankosića (od Albanske spomenice do Vojvode Vuka), Nikodima Milaša (od Cvijićeve do Vojvode Vuka) i u ulici Albanske spomenice (Od Nikodima Milaša do Bistričke).

Na Voždovcu će bez vode ostati potrošači u delu Kolašinske ulice - od broja 26 do Grčića Milenka, dok će u Barajevu bez vode ostati potrošači u delu Ulice kosmajskih partizana (od Miodraga Joksića do Bogoljuba Mihailovića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(tanjug)