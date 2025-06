KONAČNE LISTE POČETKOM JULA: Komisije odlučuju o žalbama roditelja čija deca nisu primljena u vrtić

Praksa je pokazala da, u proseku, oko 40 odsto pritužbi bude prihvaćeno. Razlog za podnošenje prigovora u većini slučajeva je zbog toga što dete nije upisano u vrtić ili je raspoređeno u ustanovu koja roditeljima ne odgovara i nije bila prva na spisku. Ukoliko je to neophodno, upisne komisije koje odlučuju o prigovorima mogu da traže od roditelja da naknadno dokumentuju prioritet.

Od 17 predškolskih ustanova, praksa je pokazala da se skoro dve trećine molbi odnosi na najtraženije - Novi Beograd, Zemun, Palilula, Čukarica, Voždovac i Zvezdara. U toku je izgradnja nekoliko novih objekata, tako da se očekuje da u septembru mališani ispune nove objekte u Borči, Ovči i Mladenovcu, kao i u naselju Braća Jerković. Otvaranjem novih obdaništa, smeštajni kapaciteti će biti povećani za oko 1.000 mesta.

NAJVEĆI OBUHVAT DECE

PRESTONICA broji oko 100.000 dece uzrasta do šest godina, od kojih više od 86.000 ide u vrtiće - kaže Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu. - To je najveći obuhvat dece predškolskim obrazovanjem, s obzirom na to da ih je pre deset godina bilo oko 47.000.