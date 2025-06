KAZNA I 1.000.000 DINARA: Upozorenje iz opštine Novi Beograd

Dodaju i da će na ovaj način biti omogućeno da svi Beograđani imaju dovoljno vode, kao i da se očuva sistem vodosnabdevanja grada.

- U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, pridržavaju zabrane paljenja vatre na svim javnim i zelenim površinama ili izazivanja bilo kog otvorenog plamena u blizini parkova, šuma i poljoprivrednih površina, zbog mogućnosti nekontrolisanog širenja vatre i nastanka požara, koji bi mogli da izazovu velike materijalne štete i povređivanje građana, neretko i sa tragičnim ishodom - kažu u opštini Novi Beograd.

Bez česmovače deo Zemuna

EKIPE JKP "Vodovod i kanalizacija" sutra će izvoditi radove u dve opštine. Pojedina domaćinstva u Zemunu neće imati vodu od 9.00 do 20.00, a kako su najavili najdragoceniju tečnost neće imati potrošači u delu Batajnice, između ulica Majora Zorana Radosavljevića, Stanka Tišme, Vojvođanskih brigada, Save Grkinića, Jovana Brankovića, Novosadske i Pukovnika Milenka Pavlovića. Suve česme imaće i žitelji naselja Oficirska kolonija, i u ulicama Zabran nova i Široki put.

Na Zvezdari isključenja su planirana sutra od 22.00 do četvrtka u 6.00. Vode neće biti u Batutovoj ulici u delu između Hektorovićeve do Svetog Nikole. Na parnoj strani Dimitrija Tucovića u delu između Batutove do Hadži Mustafine ulice, kao i neparna strana od Batutove do Varovničke. Isključenja su planirana u Ulici Ante Bogićevića u Preševskoj u delu od Batutove do Učitelja Miloša Jankovića.