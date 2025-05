VASINA OD DANAS DVOSMERNA ZA SVE: Novi režim saobraćaja u centralnoj gradskoj ulici

ULICA Vase Čarapića, kao i deo Studentskog trga i Ulice Uzun Mirkove će od danas postati dvosmerne za sva motorna vozila u oba smera.

Foto: N.Skenderija

Ove saobraćajnice su do sada funkcionisale u dvosmernom režimu u delu, od Trga republike do Uzun Mirkove, i to samo za vozila javnog gradskog prevoza, taksi vozila i vozila za snabdevanje.

Iz Sekretarijata za saobraćaj pozivaju i apeluju na sve vozače da Vasinu, Studentski trg i Uzun Mirkovu tretiraju kao svaku ulicu u kojoj se odvija dvosmeran dinamički saobraćaj i da je ni na koji način ne koriste za nepropisno zaustavljanje i parkiranje čime bi ometali propisano odvijanje saobraćaja, jer će u protivnom komunalna milicija sankcionisati navedene vidove prekršaja.

- Cilj svih ovih mera je da se otvaranjem Ulice Vase Čarapića, ulice Studentski trg i dela ulice Uzun Mirkove za sva motorna vozila u oba smera obezbedi bolja protočnost saobraćaja, ravnomerna zastupljenost svih vozila, kao i da se rasterete ostale centralne ulice koje gravitiraju ka ovim ulicama - navodi se u saopštenju sekretarijata.

Deo Uzun Mirkove, od ulice Studentski trg do ulice Kralja Petra, do sada su motorna vozila koristila samo u jednom smeru, a od danas će se saobraćaj odvijati u oba smera, što će svim vozačima koji dolaze iz pravca ulice Pjarona de Mondezira (nekadašnja Tadeuša Košćuška) ili Pariske ulice omogućiti direktnu vezu do Trga republike.

Kako navode nadležni, nakon radova koji su izvedeni u Ulici Vase Čarapića, na raskrsnici ove ulice i Dobračine su postavljeni semafori i pešački prelaz, dok je na okretnici gradskog prevoza na Studentskom trgu, napravljen novi pešački prelaz prema Akademskom parku. Ukinuto je autobusko stajalište za turističke autobuse i prebačeno na Kalemegdan.

Uz terminus javnog gradskog prevoza kod Akademskog parka rekonstruisano je taksi stajalište i obezbeđeno 14 parking-mesta. U Uzun Mirkovoj ulici, prekoputa Etnografskog muzeja, formirana su podužna mesta za parkiranje.