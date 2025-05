ŠTITASTA NA EKRANU: Prevetivni ultrazvučni pregledi kod zgrade GO Novi Beograd

OPŠTINA Novi Beograd i Udruženje "Heroine", uz podršku Ministarstva zdravlja, organizuju besplatne ultrazvučne preglede štitaste žlezde.

Foto Shutterstock

Oni će se odvijati na platou ispred zgrade GO Novi Beograd u petak i subotu 30. i 31. maja, kao i u nedelju, 1. juna, od 13.00 do 19.00. Do sada je u putujućim ordinacijama pregledano više od 3.000 žena i muškaraca u 120 opština, a kod 70 odsto njih nađeno je oboljenje.

Preglede će vršiti endokrinolog i radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, sa kojima će svi građani prijavljeni za pregled moći da popričaju i čuju korisne savete.

Ovim povodom predsednica GO Novi Beograd Ivana Nikočić sastala se sa predsednicom Udruženja "Heroine" Marijom Lakić.

Udruženje bavi se prevencijom oboljenja štitaste žlezde, koje posebno pogađa žene, nažalost, mlađe dobi.

Nikolićeva je istakla da opština planira da organizuje i podrži i druge akcije kojima je glavni cilj podizanje svesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti štitaste žlezde.