PODNETO 20.199 ZAHTEVA: Sutra se zatvara konkurs za upis u predškolske ustanove

Prijave se mogu podneti do sutra. Preliminarne liste biće objavljene 9. juna, kada počinje da teče i rok za podnošenje žalbi. Roditelji, čija dece nisu upisana, moći će da podnesu prigovore do 18. juna.

Iako je broj podnetih zahteva i pre završetka konkursa veći nego prošle godine, tu brojku treba uzeti sa rezervom, s obzirom na to da će se tek po pregledanju svih prijava znati tačan broj, jer mnogi roditelji konkurišu u više predškolskih ustanova. U prestoničkim vrtićima ima oko 15.000 slobodnih mesta, što je oko 1.000 više nego lane.

Prema rečima Aleksandre Čamagić, sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu, proširenje kapaciteta je moguće pošto će do septembra biti otvorene nove predškolske ustanove. Reč je o objektima sa mnogo mesta u Borči, Ovči i naselju Braća Jerković.

- Pored dodatnih mesta u novoizgrađenim obdaništima, upisna kvota će, svakako, biti povećana pošto predškolske ustanove, posle okončanja celokupne procedure, imaju pravo da traže proširenje kapacitete za 20 odsto, ukoliko imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti - navodi Čamagićeva.

U OBDANIŠTIMA 86.000 DECE

PRESTONICA broji oko 100.000 dece uzrasta do šest godina, od kojih više od 86.000 ide u vrtiće - kaže Čamagićeva. - To je najveći obuhvat dece predškolskim obrazovanjem, s obzirom na to da ih je pre deset godina bilo oko 47.000.