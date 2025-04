BULEVAR PATRIJARHA PAVLA OPET BEZ MAJSTORA: Novi zahtev za zaštitu zakonitosti ponovo odložio radove na važnoj saobraćajnici

IAKO je pre desetak dana izabran izvođač radova, nastavak rekonstrukcije Bulevara patrijarha Pavla će, ipak, morati da sačeka.

Foto: Grad Beograd

Naime, opet je podnet zahtev za zaštitu zakonitosti, što je ponovo odložilo izlazak putara na gradilište ove značajne gradske saobraćajnice. Do kada, za sada se ne zna.

Direkcija za gradsko građevinsko zemljište je najpre u februaru posao dodelila konzorcijumu firmi koji je prvobitno izabran, ali je zbog podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti, postupak stopiran, do donošenja odluke o prigovoru. Početkom aprila ugovor je ponovo dodeljen istom konzoricijumu, a okvirni rok za rekonstrukciju deonice, od Mosta na Adi do Košutnjaka i njeno povezivanje sa ranije urađenim delom od Košutnjaka do Ulice Pere Velimirovića bio je oko 360 dana.

Za nastavak radova, koji su počeli pre pet godina, do sada su raspisana tri tendera, ali bezuspešno. U poslednjoj javnoj nabavci, koju je raspisala Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, kao nova cena za radove određen je iznos od 2,4 milijarde dinara, što je oko 20,5 miliona evra. To je za 300 miliona dinara više od cene na prethodnom tenderu.

POČELI PRE PET GODINA REKONSTRUKCIJA ove važne saobraćajnice počela je pre više od pet godina. Prvo su majstori tokom 2018. godine započeli izmeštanje Topčiderke, koje je trajalo više od godinu dana. Potom su u septembru 2019. krenuli radovi na delu od Košutnjaka do Pere Velimirovića dužine oko 1,8 kilometara, koji su odlagani nebrojeno puta. Rokovi su probijani zbog raznih razloga, ali put je nekako pušten u saobraćaj.

Osim izabranog konzorcijuma, na tender su pristigle ponude još dve grupe ponuđača. Jedna nije prihvaćena zbog ponuđene više cene od procenjene, dok je ponuda drugog izvođača, koja je bila najpovoljnija - odbijena, jer ni posle naknadnih zahteva nije dostavio odgovarajuće dokaze za određenu vrstu radova, a koji su zahtevani tenderskom dokumentacijom. Ovaj drugi konzorcijum je, nakon prvobitne dodele ugovora u februaru i podneo zahtev za zaštitu prava što je i odložilo zvanično okončanje ovog tenderskog postupka.

Nadležni su kao prvobitni kraj uređenja drugog dela ove saobraćajnice najavili proleće 2021. godine, ali je tada rok pomeren za početak septembra. Kada su radovi započeti, tadašnja gradska vlast najavila je da će Beograđani imati gotov i sređen bulevar za 540 dana, koliko je bio ugovoreni rok. U planu je da saobraćajnica ima dve trake po smeru za motorna vozila, tramvajske šine na sredini i pešačke staze.