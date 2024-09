BIĆE JOŠ VILA NA DEDINJU: Javni uvid na Plan detaljne regualcije u blizini Muzeja istorije Jugoslavije

ŠKOLAMA u prestonici nedostaje od 250 do 300 pomoćnih radnica, takozvanih tetkica, procene su Foruma srednjih stručnih škola. Minimalna zarada, manje zaposlenih i više posla, uticali su na to da obrazovne ustanove teško nalaze nekoga ko će brinuti o higijeni. Izmenama prosvetnih pravila pre nekoliko godina, "tetkicama" je uvedena "norma" od 450 kvadrata dnevno, ne računajući dvorišta. Do tada je njihov broj bio 10 odsto od ukupnog broja nastavnika, koji su na platnom spisku.