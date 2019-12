V.PRERADOVIĆ | 23. decembar 2019. 19:45 > 19:56 | Komentara: 0

DOKAZALI su košarkaši Crvene zvezde u dosadašnjem toku ABA lige da mogu od svakog da izgube, ali ne i od tima kojem je ostalo samo ime. Igrom koja je svetlosnim godinama daleko od šampionske, ostvarili su sedmu jadransku pobedu na gostovanju Primorskoj, odnosno onome što je ostalo od nje posle bankrota 90-78.

Regionalni hit imao je samo desetoricu momaka u sastavu. U odnosu na prethodne susrete sa crveno-belima, nedostaju Šiško, Heris, Holt, Čakarun i Jagodić Kuridža, koji je debitovao u Zvezdinom dresu protiv dojučerašnjeg kluba. Na klupi ekipe iz Kopra više ne sedi ni trener Golemac.

U Zvezdinom protokolu nisu bila trojica raspoloživih stranaca: Gist, Faje i treći meč zaredom Derik Braun. Imajući u vidu gužvu na centarskim pozicijama kao u kineskoj četvrti, pitanje je trenutka kada će klub srezati bro visokih igrača.

Čak i bez najbolje petorke, domaćin je po inerciji nastavio da igra školsku košarku i u drugoj deonici stekao sedam poena prednosti. Šakota je promenio svoju trenersku rutinu i glasnim tajm-autom uozbiljo odbranu svog tima, a kapiten Lazić najboljim šuterskim izdanjem sezone kreirao preokret i dvocifrenu prednost. Međutim, ništa nije formalnost za ekipu sa tako jasno vidljivom sistemskom greškom.

Domaćin koji više nema šta da izgubi spustio je razliku krajem treće četvrtine na samo četiri poena, ali je paniku u redovima crveno-belih umirio Davidovac. Trojke krilnog igrača imale su sedativno dejstvo i uvele Zvezdu u mirnu završnicu.

U poslednjem meču u 2019, šampion 30. decembra gostuje Budućnosti. Utakmica visokog rizika biće prilika da šampion dodatno približi plej-of zoni.



PRIMORSKA 78

C. ZVEZDA 90

DVORANA „Bonifika“. Gledalaca: 2.000. Sudije: Obrknežević, Koljenšić, Zamojski.

PRIMORSKA: Hrovat, Barič 16 (8 as), Kosi 6, Ciani, Lazić 12, Marinković 17 (8/12 za dva), Hodžić 7, Dimec 8, Nemanič, Vončina 12.

C. ZVEZDA: Kuzmić, Čović 7 (5 as), L. Braun 7 (6 as), Davidovac 21 (2/3 za dva, 5/10 za tri, 9 sk), Lazić 18 (5/7 za tri), Beron 8, Dobrić, Jagodić Kuridža 2, Dženkins 7, Simanić 9, Jovanović, Odžo 11.

26:20, 13:29, 24:21, 15:20