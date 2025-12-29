ZAPAD OVO NIJE OČEKIVAO: Evo šta je uradio portparol Vladimira Putina, Dmitrij Peskov (VIDEO)

Rusija se, otkako je počeo rat u Ukrajini, nalazi pod brojnim sankcijama, pa i sportskim, te zato njene sportske vesti uglavnom stižu - sa domaćih terena. A upravo tamo se desilo nešto nesvakidašnje.

Peskov i Putin / Foto AP

Na led je, među "običan narod", izašao niko drugi do Dmitrij Peskov, portparol predsednika Ruske Federacija, Vladimira Putina.



Razlog?

Prosto, klizalo mu se.

Izašao je na javno klizalište na Crvenom trgu i - uživao.

Jedna od posetiteljki ga je prepoznala i javila mu se, a on se osmehuo i nastavio da kliza.

You don’t expect to run into Dmitry Peskov at a public ice rink



The Kremlin spox just made the best ad for the Red Square rink



No surprise he’s on the ice — his wife is an Olympic gold medalist pic.twitter.com/ZnQamp70sG — RT (@RT_com) December 29, 2025

A na led je izašao, pred brojom publikom, i nedavno.

Razlog za to?







Tačnije, u pitanju je bio 50. rođendan - supruge Dmitrije Peskova.



Putinov portparol i slavna umetnička klizačica su u braku već 11 godina (ona je od 2000. do 2010. bila udata za svog trenera, Aleksandar Žulina).

Navka, koja je olimpijska šampionka u klizanju plesnih parova postala 2006. u tandemu sa Romanom Kostomarovim, bila je i dvostruka prvakinja sveta, i u tri navrata šampionka Evrope.

Svečana ceremonija u slavu njenog 50. rođendana priređena je, naravno, na ledu - a baš tu, na ledu, pridružio joj se Dmitrij Peskov.

Kako je to izgledalo kada je portparol Vladimra Putina zaplesao sa svojom ženom, pogledajte i sami:

Kak že эto milo: Peskov vыšel na lёd vo vremя юbileйnogo šou Tatьяnы Navki, vručil supruge buket alыh roz i stanceval s neй pod ovacii zriteleй.



Video: RIA Novosti pic.twitter.com/bTxdORaqBg — V Z - Vzglяd (@vzglyad) April 13, 2025

Inače, od 2022. Tatjana Navka se nalazi pod sankcijama SAD, Japana, Evropske Unije, Velike Britanije, Kanade, Švajcarske i Australije zbog "podržavanja ruske agresije na Ukrajinu".

Rođena 13. aprila 1975. u Dnjepropetrovsku (sada Ukrajina), nastupala je za Sovjetski Savez, pa za Belorusiju, a onda Rusiju, čija je postala zaslužni majstor sporta 2004.

