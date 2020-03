Vesna PANTELIĆ - Milan ĆUNKOVIĆ | 15. mart 2020. 11:30 | Komentara: 0

ZA nekoliko dana, tačnije, 23. marta, počeće sa radom tri nova televizijska kanala, na "Telekomovoj" platformi, sa kojima će jedan od najpopularnijih srpskih muzičara, Željko Joksimović (47), ući u novu fazu života i karijere. Joksimović, za "Novosti", otkriva o čemu se tačno radi, kako je odlučio da bude vlasnik tri televizije i čime namerava da pridobije gledaoce.

- Jedan od kanala je zabavni, zvaće se K1, drugi je TV doktor, i baviće se zdravljem, a treći je Kazbuka, posvećen deci, vaspitanju i odrastanju - kaže Željko za naš list. - Sva tri se zasnivaju na sopstvenoj produkciji, na programu koji uveliko pravimo, i ubeđen sam da će biti ogroman kvalitativni skok u TV industriji. Ušli smo u to svom snagom, ne želeći da prostor zauzmemo pukim emitovanjem spotova i tuđeg programa, nego stvaranjem jedne sasvim nove ponude. Televizija, kablovski kanali, posle ovog poduhvata, sasvim sigurno više neće biti isti. I ponosan sam na to, jer stvaramo bazu za novi odnos prema tom poslu, povećavamo konkurenciju i, samim tim, celo tržište činimo kvalitetnijim i boljim.

* Otkud vi u televizijskom biznisu?

- Znate kako je rekao Vinston Čerčil: "Ko se sam ne menja, nije u stanju ni da menja svet." Prosto, došao sam, u ovom trenutku života i karijere, do tog momenta i tih godina kada mi je bio potreban skok u sasvim novu dimenziju. Već dovoljno promenjen, hteo sam da tu promenu nastavim, ka građenju nečeg što treba da bude sistem, osnova i poduhvat koji će ostaviti trag, i to u jednoj sferi sa kojom sam godinama u odnosu, ali nikada, do sada, nisam imao uticaj na onaj efekat koji je njen glavni produkt - na formiranje jednog kulturnog obrasca, na vaspitanje čitavih generacija, na edukaciju, bez koje, po meni, televizija ne ispunjava svoju najvažniju ulogu. I kada mi se, zajedno sa prijateljicom Manjom Grčić, koja je tada napuštala Prvu, televiziju koju je u ogromnoj meri sama izgradila, pre nekih godinu dana ukazala prilika da to uradim, da promenim jednu matricu i ponudim ono što mislim da nam jeste neophodno, nisam mnogo oklevao. Uleteli smo u taj projekat, uložili, zapeli, i, čvrsto verujem, napravili, jedno malo televizijsko čudo. Uostalom, 23. mart je tu, za koji dan, i očekujem da mi i sami, što pre javite, kakvi su vam utisci.

* Menjanje kulturnog obrasca, edukacija, vaspitanje, ambiciozno je, kako mislite da sve postignete?

- Informacijom. Pravom, o tome šta je muzika, šta je zdravlje, šta je odrastanje. Živimo u moru lažnih vesti, okruženi smo parolama o ovome i onome, zasuti smo nekvalitetom i kičom, preplavljeni poluistinama koje nam sprečavaju normalan, zdrav razvoj, i sasvim sam siguran da je do nas, do ove moje, vaše, naše generacije, da to ispravimo. Zato smo, za K1, napravili studio kakvog do sada nije bilo, i u njega doveli prave izvođače, velike umetnike, koji će baš tu, prvi put, pevati svoje hitove, u sasvim drugačijem aranžmanu. I ne samo na taj način, nego i velikim brojem autorskih emisija, na sva tri kanala, hoćemo da ljudima pokažemo razliku. Da im damo kvalitet, kao reper na osnovu kojeg onda mogu, na nekoj svojoj lestvici, da poređaju i sve ostalo. Da im pružimo priliku da biraju, između onog što stvarno vredi, i onoga što im je neko nametnuo kao vrednost. A kako verujem u publiku, ubeđen sam da će vrlo lako znati da izabere.













* Sa čime još ulazite u trku za gledanost?

- To je više pitanje za Manju, i to pitanje sa kojim je mučim, svaki dan, zato što ona jeste zadužena za stvaranje tog kvaliteta o kojem sam pričao. Kako gotovo mahnito to pratim, mogu da kažem da ćemo gledaocima nuditi ono što se zove premijum program. I domaći i strani. Dakle, ili emisije koje smo sami producirali, uloživši jako mnogo u njih, ili najbolji licencirani program koji danas na tržištu može da se nađe, od Doktora Oza, preko Elen Dedženeris, do najboljih filmova. Želja nam je da se naši gledaoci, ni jednog jedinog trenutka, ne osećaju prevareni, i da stvorimo sa njima onu vrstu veze koju ja, i inače, imam sa svojom publikom. A imam je upravo zato što, u nastupu, nikada ne lažem i uvek dam sve od sebe, ništa ne zadržim, ništa ne prikrijem. Zato mi je i publika neka vrsta porodice. I to hoću da stvorim i sa ovim kanalima. Veliku TV porodicu koja će razmenjivati i emociju i sve one vrednosti na koje smo gotovo već zaboravili. Porodicu koja će u toj magičnoj kutiji moći da nađe baš ono što joj je potrebno - informaciju, kvalitet, novo znanje, i nekoga ko joj, svaki bogovetni dan, ukazuje poštovanje. Time što je ne laže.





* Kako vam izgleda medijsko tržište?

- Tako da sam uveren da je pravi trenutak da uskočim. Ne zato što želim bilo šta loše da kažem o konkurenciji, neću to nikada da uradim jer cenim svakoga ko se tim poslom bavi, ali, istovremeno, znam i da ako ne napraviš sam prostor za ono u šta veruješ, niko to, sigurno, neće da uradi za tebe. A ja verujem. U to da nije moguće stvoriti sistem pravih vrednosti, bez isto tako prave informacije. I u to da moja deca, naša deca, treba da imaju zdrave, jasne, kvalitetne repere pred sobom, baš kao što verujem i da je zdravlje pitanje vaspitanja, i vaspitanje pitanje zdravlja. I, najvažnije, verujem da to, sve zajedno, mogu ljudima da ponudim. Zato tri nova kanala, jer iznad svega, verujem u ljude. U publiku. U gledaoce. Tako da mogu mirno da kažem da su nove televizije, na neki način, izraz poštovanja. Mog, prema publici. I svemu onome što jeste njihova potreba, u moru raznih nepotrebnosti kojima ih danas toliki dave. Ja im pružam ruku. Da isplivaju. I da dalje idemo zajedno.



Foto ATA Images