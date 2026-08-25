"POKUŠAĆEMO TO ODMAH DA REŠIMO, NEMOJTE DA PLAČETE, MOLIM VAS..." Emotivan susret predsednika sa meštankom Brusa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Rasinskom okrugu. Na početku je slušao probleme meštana u Brusu.

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- Nemam snage da pričam - započela je meštanka kroz suze.

Na toj joj je predsednik rekao da da papir koji je donela njegovom saradniku, ali nakon što je ona poželela da mu lučno uruči predsednik je uzeo papir, te odmah pročitao o čemu je reč.

- Ja vas molim, ja nemam stavrno snage - ponovila je ona još jednom teškim glasom.

- Pokušaćemo to odmah da rešimo, samo nemojte da plačete molim vas... Nemojte da plačete ni govorite, neću nikome da govorim šta je u pitanju. Hvala vama - rekao je predsednik meštanki Brusa.