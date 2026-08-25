"POKUŠAĆEMO TO ODMAH DA REŠIMO, NEMOJTE DA PLAČETE, MOLIM VAS..." Emotivan susret predsednika sa meštankom Brusa
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Rasinskom okrugu. Na početku je slušao probleme meštana u Brusu.
- Nemam snage da pričam - započela je meštanka kroz suze.
Na toj joj je predsednik rekao da da papir koji je donela njegovom saradniku, ali nakon što je ona poželela da mu lučno uruči predsednik je uzeo papir, te odmah pročitao o čemu je reč.
- Ja vas molim, ja nemam stavrno snage - ponovila je ona još jednom teškim glasom.
- Pokušaćemo to odmah da rešimo, samo nemojte da plačete molim vas... Nemojte da plačete ni govorite, neću nikome da govorim šta je u pitanju. Hvala vama - rekao je predsednik meštanki Brusa.
Preporučujemo
VUČIĆ U POSETI RASINSKOM OKRUGU: Obilazi preduzeće za organsku proizvodnju voća „Čolići plus d.o.o.
25. 08. 2026. u 07:06 >> 10:12
PREDSEDNIK OBIŠAO RADOVE U ŠKOLI "RAŠKA" Vučić: Lift radi, a ima i struje
24. 08. 2026. u 23:33
SPECIJALANO ZA PREDSEDNIKA: Vučić dobio poklon iznenađenja od dečaka
24. 08. 2026. u 21:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)