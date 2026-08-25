PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Rasinskom okrugu.

Foto: Novosti

Obilazak preduzeća za organsku proizvodnju voća „Čolići plus d.o.o.

Vučić stigao na teren.

Predsednik je dočekan velikim aplauzom.

Istakao je da ovde hoće da kaže ono šta nije ispunjeno, za opštinu Brus i Vignjište.

- To ćemo da krenemo da radimo do kraja ove godine. Ono što je za vas važno jesu putevi. Pre kraja oktobra krenućemo sa 350 miliona dinara, 15 kilometara asfaltiranja puteva u opštini Brus. Sada ćemo krenuti sa gotovo 3 milinoa evra, za 7 do 10 dana, tako da ćemo ukupno u opštini Brus da uložimo samo u puteve 6 miliona evra.

Najavio je i investitora čije bi preduzeće trebalo da zaposli 150- 200 ljudi.

Vučić je potom govorio o projetku "Vračar" ovde u Brusu koje će koštati 6 miliona evra.

- To će početi u drugoj polovini sledeće godine. Do tada završavamo svu dokumentaciju i to je ono što možemo da uradimo i plus trotoar u Brzeću.

Jedna meštanka, gospođa Smiljković, zatražila je od predsednika 7.5 kilometara puta, ali predsednik je istakao da joj to ne može obećati.

- Za ovo što smo spremili kao program, jedan deo će krenuti odmah. Veći deo programa kreće u drugoj polovini oktobra. Svako selo u Bruskoj opštini dobiće deo asfalta. Gledamo to da podelimo tako da svako bude više zadovoljan.

Foto: Novosti

Jedna sugrađanka je rekla predsedniku kako je godinu dana nezaposlena iako nije član ni jedne vladajuče partije.

- Siguran sam da možete naći posao i ako niste član bilo koje partije. Ova je zemlja slobodna, imate svu mogućnost privatne inicijative. U Brusu imamo preko 400 preduzetnika, možete da osnujete preduzeće sa ovakvom ili onakvom odgovoronošću. Vi u stvari tražite posao u državnom sektoru? Ako ste profesor srspkog jezika, ne mogu da vam obećam, ali ćemo pokušati da vam nađemo posao u nekoj školi. Pokušaćemo da vam pružimo odgovor u roku od dva ili tri dana.

Jedan od meštana zamolio je predsednika plačući da se napravi igralište za decu u Graševcima.

- Što plačeš zbog toga? Ako ima dece u selu to nam je najmanji problem. Uradićemo igralište.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će danas u 10 sati obići preduzeće za organsku proizvodnju voća ''Čolići plus d.o.o.'' u Brusu.

Predsednik će potom u 10.45 posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.

Za 11.45 predviđen je obilazak radova na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku.

Za 12.35 predviđen je obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.

Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca.

Za 14.05 predviđen je obilazak domaćinstva porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin.

Predsednik će u 15.10 obići domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.