POSLANICI NASTAVLJAJU SKUPŠTINSKU RASPRAVU: Na dnevnom redu rebalans budžeta
RAZMATRAĆE i izmene Zakona o javnim medijskim servisima, kao i predloge za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas raspravu u redovnom zasedanju. Pred njima je rebalans budžeta za 2026. godinu, nekoliko zakona iz oblasti finansija, kao i Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu.
Na dnevnom redu je i Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao i predlog izmena Zakona o sprečavanju korupcije i predlog izmena Zakona o upisu nepokretnosti.
Pred poslanicima je i predlog za izmenu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", kao i predlog za izmenu Zakona o javnom dugu.
Razmatraće i izmene Zakona o javnim medijskim servisima, kao i predloge za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru.
Na dnevnom redu su i predlozi više zakona o zajmovima, kao i izveštaji o radu Agencije za sprečavanje korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.
U Skupštini Srbije juče je počelo vanredno zasedanje. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano 780 milijardi dinara.
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