POSLANICI NASTAVLJAJU SKUPŠTINSKU RASPRAVU: Na dnevnom redu rebalans budžeta

RAZMATRAĆE i izmene Zakona o javnim medijskim servisima, kao i predloge za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru

Foto ATA Images

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas raspravu u redovnom zasedanju. Pred njima je rebalans budžeta za 2026. godinu, nekoliko zakona iz oblasti finansija, kao i Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao i predlog izmena Zakona o sprečavanju korupcije i predlog izmena Zakona o upisu nepokretnosti.

Pred poslanicima je i predlog za izmenu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", kao i predlog za izmenu Zakona o javnom dugu.

Razmatraće i izmene Zakona o javnim medijskim servisima, kao i predloge za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru.

Na dnevnom redu su i predlozi više zakona o zajmovima, kao i izveštaji o radu Agencije za sprečavanje korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.

U Skupštini Srbije juče je počelo vanredno zasedanje. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano 780 milijardi dinara.