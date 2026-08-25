Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ O PAKLENOJ NAPRAVI SA KiM: U toku istraga o vatrenoj lopti koja je stigla sa Kosmeta

V.N.

25. 08. 2026. u 07:18

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Kraljevu da je u toku istraga naših nadležnih organa o oruđu sa padobranom - vatrenoj lopti koja je ispaljena sa teritorije KiM i pronađena na teritoriji centralne Srbije kod Brnjaka. Dodao da je jasna namera da se izazove požar.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ О ПАКЛЕНОЈ НАПРАВИ СА КиМ: У току истрага о ватреној лопти која је стигла са Космета

Foto: Novosti

Vučić je, tokom obilaska radova na prijemno-dijagnostičkom centru pri opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše vest objavljenu juče da je vatrena kugla ispaljena sa teritorije Kosova i Metohije.

 - Pronašli smo to oruđe sa padobranom - jasna je namera, ali istraga je i dalje u toku. Istragu vode nadležni policijski organi, Bezbednosno-informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija. Tako da na tom području imamo značajne naše snage, tako da svi vode istrage - rekao je Vučić.

Zapaljiva naprava, takozvana „vatrena lopta“, ispaljena je preksinoć sa teritorije Kosova i Metohije ka centralnoj Srbiji sa ciljem izazivanja požara.

Naprava je pronađena u mestu Brnjak i nije izazvala nikakve posledice.

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