Politika

BEDNO, BEDNIJE, NAJBEDNIJE - PA MILIĆ! Dorađivao slike u fotošopu? Skandalozno!

T.J.

25. 08. 2026. u 09:59

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Dokle ljudska beda može da ide pokazuje poslednja objava Dragana "Gosi" Milića, u kojoj ne bira reči i uvrede koje koristi, optužujući sve i svakoga, pa i Žan-Kloda van Dama.

БЕДНО, БЕДНИЈЕ, НАЈБЕДНИЈЕ - ПА МИЛИЋ! Дорађивао слике у фотошопу? Скандалозно!

Foto: Printskrin

 I to na osnovu montiranih slika.

Nema toga za čim ovaj čovek neće posegnuti, nema laži koju neće reći, nema gluposti koju neće uraditi… samo da dođe do svog nekog cilja.

Foto: Printskrin

Međunarodni filmski festival Niš je očigledno prestravio blokadere, opšta hajka i histerija na društvenim mrežama dobila je novu dimenziju, montirane slike u Fotošopu i to vrlo nekvalitetno uređene, amaterski.

Foto: Printskrin

Kao što je povlačio prijavljene doktorske disertacije zbog copy-paste tehnike u kojoj je radio, tripl specijalista Milić moraće da povuče i ovu sliku iz objave, jer je ta tehnika ponovo zakazala.

(Niš TV)

BONUS VIDEO: Ko su najbolji među blokaderima

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