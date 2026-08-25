BEDNO, BEDNIJE, NAJBEDNIJE - PA MILIĆ! Dorađivao slike u fotošopu? Skandalozno!
Dokle ljudska beda može da ide pokazuje poslednja objava Dragana "Gosi" Milića, u kojoj ne bira reči i uvrede koje koristi, optužujući sve i svakoga, pa i Žan-Kloda van Dama.
I to na osnovu montiranih slika.
Nema toga za čim ovaj čovek neće posegnuti, nema laži koju neće reći, nema gluposti koju neće uraditi… samo da dođe do svog nekog cilja.
Međunarodni filmski festival Niš je očigledno prestravio blokadere, opšta hajka i histerija na društvenim mrežama dobila je novu dimenziju, montirane slike u Fotošopu i to vrlo nekvalitetno uređene, amaterski.
Kao što je povlačio prijavljene doktorske disertacije zbog copy-paste tehnike u kojoj je radio, tripl specijalista Milić moraće da povuče i ovu sliku iz objave, jer je ta tehnika ponovo zakazala.
(Niš TV)
BONUS VIDEO: Ko su najbolji među blokaderima
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