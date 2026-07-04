Svet

KRVAVI PROTESTI U NEMAČKOJ: Pretučeni novinari, povređeni i policajci

Ana Đokić

04. 07. 2026. u 15:06

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EKIPA novinara nemačkog portala Apolo njuz saopštila je danas da je napadnuta i pretučena tokom izveštavanja sa protesta protiv održavanja kongresa krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u istočnom gradu Erfurtu, tokom kojih je došlo je do više incidenata i sukoba demonstranata sa policijom.

КРВАВИ ПРОТЕСТИ У НЕМАЧКОЈ: Претучени новинари, повређени и полицајци

Foto: Tanjug/NWM-TV via AP

Prema navodima tog medija, napad se dogodio na trgu Goter plac, gde su novinari snimali demonstracije protivnika AfD-a, kada je grupa ljudi krenula prema njima uz povike "Gubite se iz zemlje" i "Napolje nacisti". Apolo njuz tvrdi da je potom, usred dima od dimnih bombi, usledio fizički napad tokom kojeg su novinari jureni i udarani, a da je u incidentu učestvovalo oko 10-ak osoba koje je portal opisao kao levičarske ekstremiste.

Jedan od novinara oboren je na zemlju i više puta udaren i šutnut u glavu i lice, uključujući i potiljak, navodi se u saopštenju portala. Napad je prekinut tek nakon intervencije policije, a jedan od novinara zadobio je više povreda, uključujući posekotinu na glavi, dok je više članova ekipe zadobilo nagnječenja i ogrebotine na rukama i kolenima, zbog čega im je Hitna pomoć ukazala pomoć. Portal navodi i da su maskirane osobe poprskale novinare bojom.

Prema navodima lista "Bild", demonstranti su tokom protesta policiju gađali jajima i kesama sa bojom, a jedan policajac pogođen je u glavu. Tokom protesta i blokada protiv održavanja kongresa AfD-a demonstriralo je više desetina hiljada ljudi, među kojima je, prema proceni policije, bilo više od 2.000 osoba spremnih na nasilje.

Policija pokrajine Tiringije saopštila je da su demonstranti u međuvremenu prekinuli blokadu autoputa A71, koja je bila organizovana s ciljem da se spreči održavanje kongresa AfD-a, dok pojedine grupe razmatraju organizovanje novih protesta u blizini sajamskog kompleksa u kojem se održava stranački skup.

(Tanjug)

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