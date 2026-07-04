MODŽTABA HAMNEI ŽELI DA PRISUSTVUJE OČEVOJ SAHRANI Tajms of Izrael tvrdi: Vlada i strah od mogućeg pokušaja likvidacije

VRHOVNI verski vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei izrazio je želju da prisustvuje sahrani svoga oca, ajatolaha Alija Hamneija 9. jula u šiitskom svetilištu Imama Reze u gradu Mešhedu, izjavila su danas za Njujork Tajms dva neimenovana izvora iz Revolucionarne garde Irana (IRGC) upoznata sa organizacijom sahrane.

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Prema tvrdnjama ova dva izvora snage bezbednosti za sada su odbacile tu ideju plašeći se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije ili da prati njegovo kretanje do njegovog skrovišta, prenosi Tajms of Izrael.

Modžtaba Hamnei je bio ranjen u napadu u kojem je njegov otac poginuo i od imenovanja za novog vrhovnog verskog vođu Islamske Republike u martu, nikada nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje je predmet brojnih spekulacija.

Hamnei nije prisustvovao sahrani svoje supruge u Teheranu koja je poginula zajedno sa njihovim sinom tinejdžerom i drugim rođacima u američko-izraelskom napadu izvedenom prvog dana rata.



(Tanjug)