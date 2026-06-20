RAZOTKRIVANJE MONSTRUOZNE ZAVERE: RTS objavio rekonstrukciju događaja od 15. marta (VIDEO)

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta, sprovedenog nakon tragičnog događaja od 26. marta 2026. godine, privremeno oduzeta dokumentacija koja bi mogla biti od značaja za više predmeta, među kojima je i istraga koja se vodi povodom događaja od 15. marta 2025. godine. Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je opširnu rekonstrukciju dešavanja sa protesta održanog tog dana.

Foto: Printskrin

Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je specijalnu rekonstrukciju događaja sa protesta održanog tog dana, u kojoj su predstavljeni dokumenti, vremenski sled događaja i video-zapisi sa više lokacija u centru Beograda.

U prilogu RTS-a navedeno je da je među dokumentacijom pronađen zapisnik sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine, u kojem se pominje „zvučni top“, kao i moguće međunarodne reakcije na eventualnu upotrebu takvog sredstva.

Poseban deo emisije bio je posvećen načinu organizacije studentskih redara tokom protesta. Kako je navedeno, postojao je unapred definisan protokol povlačenja koji je podrazumevao skidanje prsluka i organizovano napuštanje prostora protesta.

Foto: Printskrin Protest 15. marta

Prema rekonstrukciji emitovanoj na javnom servisu, informacije o povlačenju prenošene su preko više punktova u centru grada, a građani koji nisu bili upoznati sa takvim planom reagovali su na ponašanje redara, što je izazvalo opštu pometnju među okupljenima.

U emisiji je navedeno da je proces povlačenja trajao gotovo tri minuta i da je obuhvatao više lokacija od prostora kod Narodne skupštine, preko Trga Nikole Pašića i Ulice Dragoslava Jovanovića, pa sve do Ulice kralja Milana i Slavije.

Prikazana je i komunikacija među redarima, kao i snimci sa različitih tačaka, uz ocenu da je među građanima došlo do lančane reakcije izazvane naglim povlačenjem studenata-redara.

Foto: Printskrin Protest 15. marta

Posebna pažnja posvećena je trenutku kada su se u javnosti pojavile prve informacije o navodnoj upotrebi zvučnog topa. U rekonstrukciji je navedeno da su nakon toga usledile izjave pojedinih javnih ličnosti, kao i zahtevi za međunarodnu istragu, dok je istovremeno ukazano da u tom trenutku nisu predstavljeni konkretni dokazi o upotrebi takvog sredstva.

RTS je naveo i da su pojedini studenti u prvim objavama govorili o povlačenju nakon incidenata kod Narodne skupštine, dok su se kasnije u javnosti pojavile drugačije interpretacije događaja.

U emisiji je predstavljena i vremenska analiza, prema kojoj je čitav proces povlačenja trajao dva minuta i 46 sekundi, odnosno znatno duže od nekoliko sekundi koliko se kasnije moglo čuti u pojedinim tumačenjima događaja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se analiza privremeno oduzete dokumentacije nastavlja i da će dalji tok postupka dati odgovore na pitanja koja su već više od godinu dana predmet brojnih rasprava u javnosti.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi nastavljaju prikupljanje obaveštenja i utvrđivanje svih relevantnih činjenica.