OVO JE POTENCIJALNO NAJSKUPLJI PROJEKAT U SVETSKOJ ISTORIJI: Evo šta sve predstavljavlja ideja tunela Putin - Tramp

IZGRADNjA tunela ispod Beringovog moreuza koji bi povezao rusku Čukotku i američku Aljasku mogla bi da postane jedan od najskupljih infrastrukturnih projekata u svetskoj istoriji, zbog udaljenosti regiona od glavnih ekonomskih centara i ekstremnih uslova na krajnjem severu, izjavila je za TASS direktorka Centra za arktički i severni urbanizam pri Visokoj školi ekonomije Nadežda Zamjatina.

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"Izgradnja tunela u uslovima udaljenosti od glavnih ekonomskih centara i surovih severnih uslova očigledno bi bila jedan od najskupljih projekata u istoriji", rekla je Zamjatina.

Prema njenim rečima, sam tunel ispod Beringovog moreuza tehnički je izvodljiv i bio bi svega oko jedan i po put duži od tunela ispod Lamanša koji povezuje Francusku i Veliku Britaniju.

Međutim, najveći izazovi odnose se na dopremanje građevinskog materijala i izgradnju prateće infrastrukture na Čukotki.

Ekspertkinja je navela da se hrana i gorivo u ovaj region već dostavljaju u okviru takozvanog severnog snabdevanja, ali da bi transport velikih količina metalnih konstrukcija i betona zahtevao izuzetno složena logistička rešenja.

Ona je dodala da bi bilo neophodno izgraditi i pristupne saobraćajnice do samog tunela na teritoriji Čukotke.

"Ne samo izgradnja, već i eksploatacija tunela bila bi višestruko skuplja nego u razvijenim područjima. Čak i skuplja od Bajkalsko-amurske magistrale", smatra Zamjatina.

Prema njenim rečima, ključno pitanje u raspravama o izgradnji tunela ispod Beringovog moreuza jeste postojanje dovoljne količine tereta koja bi mogla da opravda ogromne troškove projekta.

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"Ni približno nije jasno koje bi količine robe trebalo prevoziti između Čukotke i Aljaske da bi projekat bio makar donekle isplativ", istakla je ona.

Zamjatina je podsetila da se zlato proizvedeno na Čukotki već sada transportuje vazdušnim putem, dok razvoj Bajmske rudne zone ne podrazumeva isporuku sirovina u Sjedinjene Američke Države.

Ona je izrazila sumnju i da je u aktuelnim geopolitičkim uslovima moguće obezbediti značajan tranzitni teretni saobraćaj preko Čukotke.

Prema njenom mišljenju, železnička infrastruktura na severu može biti ekonomski opravdana samo ukoliko postoje velike količine sirovina za transport, a u slučaju tunela između Čukotke i Aljaske takvi obimi za sada nisu na vidiku.

Ranije je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev saopštio da je postignut dogovor sa jednom inženjerskom kompanijom o izradi projekta tunela koji bi povezao Rusiju i Sjedinjene Američke Države.

On je naveo da se nada da će projektovanje takozvanog "Putin-Tramp tunela" ispod Beringovog moreuza biti završeno do kraja 2026. godine, kao i da bi se projektu u budućnosti mogla priključiti i Kina.

(RT Balkan)