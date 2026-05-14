KRAJ VELIKOG ZLA? Vojislav Šešelj saopštio udarnu vest

14. 05. 2026. u 09:04 >> 09:04

PREDSTAVNICI Crvenog krsta koji su obilazili Srbe robijaše po nekim evropskim zatvorima, rekli su da će na ovoj sednici Saveta bezbednosti u junu mesecu biti doneta odluka da li je svrsishodno da uopšte postoji više taj Mehanizam, otkrio je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

КРАЈ ВЕЛИКОГ ЗЛА? Војислав Шешељ саопштио ударну вест

Foto: N. Skenderija

- Sud je ukinut, pa je neki Rezidualni mehanizam formiran koji je zajednički i za sud za Jugoslaviju i za sud za Ruandu. Da se ukine, i onda imaju nekoliko mogućih varijanti: da svi zatečeni robijaši ostanu da da robijaju do isteka kazne u državama gde su na robiji. Tada bi ih mnoge države odmah oslobađale. Jer, na primer, Mićo Stanišić je vraćen u Hag. Robijao je u Poljskoj, tamo su mu istekle dve trećine valjda, i Poljska htela da ga pusti na slobodu, jer je tako po njihovim zakonima. A ovi iz Haga rekli: „Ne može“, pa ga je morala vratiti u Hag. I sad sedi tamo, čeka hoće li ga neka država primiti — očigledno neće nijedna. Ima takvih slučajeva. Dakle, da li će ostati u tim državama da robijaju... Onda druga ideja ima — da se svi koncentrišu u Austriji u nekom zatvoru. Što nije povoljna varijanta, ti austrijski zatvori baš nisu privlačni. Ja znam kad sam robijao u Zenici, pa je jedan čovek koji je tamo dorobljavao govorio mi kako izgleda taj austrijski zatvor, kao iz Austrougarske da su ga preneli. I ima treća ideja — da robijaju u državama iz kojih su. Dakle, da budu vraćeni u Srbiju. Ali je veoma opasno sad za Radovana Karadžića — da li on uopšte ima srpsko državljanstvo. Nekad ga nije imao, kad je uhapšen nije ga imao. Da li mu je vlast u Srbiji naknadno dala to državljanstvo ili ne, ja ne znam. Ako nije, ja zahtevam da mu se odmah dodeli srpsko državljanstvo - kazao je dr Šešelj.

Ističe da isto važi za Milana Lukića.

- I sad, šta je specifično za Milana Lukića? Njemu u presudi o puštanju na slobodu stoji da je državljanin Srbije. I u optužnici mu stoji da je državljanin Srbije. A sad kažu da nije, da nema. Kome se god obratio, odgovorio mu je „nije“, nije upisan. Trebalo bi da se njemu dodeli državljanstvo. I da se ispita kako je došlo do te zbrke. Kako je moglo da se kaže u presudi da jeste, pa da se kasnije demantuje i kaže da nije. Ne sme se niko poigravati sa pitanjem državljanstva.  Dakle, sad bi trebalo dobro da se pripremi delegacija Srbije za Savet bezbednosti i da se potencira to pitanje, a prethodno treba sve učiniti u kontaktima sa našim silama zaštitnicama — Rusijom i Kinom — da one to potenciraju.  I još jedna varijanta koja je pominjana, koju pominju ovi iz Crvenog krsta: da se da opšta amnestija. I to je bila jedna varijanta - izjavio je Šešelj za Studio B.

(alo.rs)

SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima
"SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: "Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima"

"NEMA nikakvog stresa, nema nikakvih umobolnika i ološa (ni od srodnika ni od tuđina) da maltretiraju, uznemiravaju i kvare dobro raspoloženje svojim ludilom, nikog da mi pametuje neke gluposti, nema svakodnevnih dugotrajnih i mučnih poslova niti gomile raznih obaveza i rastrzanosti, nema smrada izduvnih gasova vozila i dima od loženja iz kuća, nema saobraćajne gužve i opasnosti, nema zbrke i buke."

13. 05. 2026. u 18:08

BOSNIAN TIMES RASKRINKAO MARGETIĆA: Za laž uvek spreman!
"BOSNIAN TIMES" RASKRINKAO MARGETIĆA: Za laž uvek spreman!

NEDAVNA fasciniranost sarajevske publike “istragom” hrvatskog novinara Domagoja Margetića o ratnom safariju na ljude u Sarajevu, koju je plasirao na Sajmu knjige koncem aprila promovirajući u Skenderiji knjigu na tu temu, pokazala je dominantno dve osobine sarajevske, pretežno bošnjačke publike kada se radi o ratnim temama.

14. 05. 2026. u 10:07

