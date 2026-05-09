USTAŠKI INDEKS LAŽE! Brnabić ih uhvatila u još jednoj laži kojom su targetirali Aleksandra Vučića
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić reagovala je na najnoviju brutalnu laž hrvatskih medija o predsedniku Aleksandru Vučiću.
- Prestanite da lažete, obmanjujete, širite propagandu u cilju podrške blokaderima u Srbiji. Apsolutno je jasno koga Hrvatska podržava, te je nepotrebno baš ovako otvoreno lagati.
Aleksandar Vučić jednom rečju nije pomenuo koncert Darka Rundeka. Govorio je o zvaničnoj ceremoniji obeležavanja Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. To je bio najveći skup blokadera još od Slavije.
Aleksandar Vučić se veoma precizno izražava i veoma otvoreno, bez uvijanja i ikakvog straha govori šta misli. Da je želeo da pomene Rundeka, pomenuo bi ga.
Razumemo svi sve - za vas "studenti pobeđuju", za nas "Srbija pobeđuje", samo prekinite sa lažima - napisala je Brnabić.
Preporučujemo
VUČIĆ O PLANU U PET TAČAKA: Za mene će obrazovanje biti od ključnog značaja
09. 05. 2026. u 12:58
VUČIĆ: Blokaderi su mislili da su ljudi u Srbiji budale i da će da glasaju za neradnike
09. 05. 2026. u 12:18
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)