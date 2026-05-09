USTAŠKI INDEKS LAŽE! Brnabić ih uhvatila u još jednoj laži kojom su targetirali Aleksandra Vučića

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić reagovala je na najnoviju brutalnu laž hrvatskih medija o predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Prestanite da lažete, obmanjujete, širite propagandu u cilju podrške blokaderima u Srbiji. Apsolutno je jasno koga Hrvatska podržava, te je nepotrebno baš ovako otvoreno lagati.

Aleksandar Vučić jednom rečju nije pomenuo koncert Darka Rundeka. Govorio je o zvaničnoj ceremoniji obeležavanja Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. To je bio najveći skup blokadera još od Slavije.

Aleksandar Vučić @avucic jednom rečju nije pomenuo koncert Darka Rundeka. Govorio je o zvaničnoj… pic.twitter.com/Pw5eeJIdLy — Ana Brnabic (@anabrnabic) May 9, 2026

Aleksandar Vučić se veoma precizno izražava i veoma otvoreno, bez uvijanja i ikakvog straha govori šta misli. Da je želeo da pomene Rundeka, pomenuo bi ga.

Razumemo svi sve - za vas "studenti pobeđuju", za nas "Srbija pobeđuje", samo prekinite sa lažima - napisala je Brnabić.