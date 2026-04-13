"NIKAKVA PONIŽENJA DA TRPIMO NEĆEMO" VUČIĆ NA RTS: Pružićemo ruku Mađaru i mađarskoj vladi

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost RTS 1.

Govoreći o izborima u Mađarskoj, Vučić kaže da su Srbi i Mađari imali teške i slojevite odnose.

- Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi, uspeli smo da izgradimo najbolje odnose između mađarskog i srpskog naroda. Pre tačno 20 godina imali smo između 850-900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini između Srba i Mađara, poslednje 3 godine ne više od 30, čak 30 puta manje! To je rezultat odgovorne politike i zato sam zahvalan Viktoru Orbanu i mađarskom narodu. Došli smo do iskrenog razumevanja između nas i to nije lako srušiti i zato ću sa poštovanjem govoriti o gospodinu Mađaru i svemu što on predstavlja - rekao je Vučić.

Kad je u pitanju izgradnja naftovoda, Vučić kaže da je to sa naše strane nekih 108 kilometara i da veruje da će ti projekti opstati.

- Obavili smo razgovor sa predstavnikom MOL-a i verujem da će biti spremni za to. Naravno, to nije lako za potpisati, a naši se tiču rada Rafinerije i činjenice da ne možemo dobiti više obaveza nego što smo imali sa Rusima i nadam se da ćemo naći komrpomis. MOL želi nastavak razgovora. Rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu i nadam se da će biti produžena. Verujem da je Džej Di Vens obavešten o tom i očekujemo povoljne vesti po tom pitanju - kazao je on.

Sukob u Iranu je počeo zato što su neki hteli smenu režima, uništenje njihovog nuklearnog i balističkog potencijala, a da su sada i Amerikanci rekli da će da blokiraju Ormuski moreuz.

- Znam samo da je nafta skočila sa 95 na 102,8 i da skače strahovitom brzinom i da je nema. Prve probleme ćemo osetiti u keroznu. Srećom imamo značajne količine vojnih rezervi. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno... Nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize - rekao je on.

Očekujemo i neke nove investicije i važna putovanja, najavio je.

- Daćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bićemo jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom. Ljudi cene da žive bolje - kaže Vučić.

Kad je u pitanju izjava budućeg premijera Mađarske Petera Mađara da "zna ko stoji između Orbana, Fica i Vučića", da će insistirati na istrazu i Kanjiži.

- On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima, a ja ga pitam ko. Ajde, odgovori! Nema pojma. Nazvao bih tu izjavu glupom da ne brinemo o odnosima sa Mađarskom. Ovo nije njegova zemlja i nema ingerencije da ovde provodi istrage. Mi istrage sprovodimo na objektivan i nepristrasan način - rekao je Vučić.

Kaže da se od prijatelja ne odriče i u dobru i u zlu.

- Ova zemlja sprovodi istragu i ona je mnogo toga utvrdila, ali nismo hteli da govorimo jer su postojali brojne udice i mamci. Namerno nismo hteli da upoznajemo javnost sa prištinskog broja telefona pozvana jedna ambasada ovde. Nastavićemo i završiti tu istragu na objektivan i profesionalan način, a sa njom gospodin Mađar nema veze i pokazaćemo da je pogrešio kad je poverovao tabloidima da je to neko namestio. Ja sam njega i upoznao jer ga je supruga dovela kod naših susreta kod Viktora Orbana i verujem da ćemo moći da nastavimo razgovore - izjavio je on.

Kaže da je zajednički kum Orbana, Fica i njega sloboda govora, mišljenja i delanja.

- Naš zajednički kum je da volimo svoje zemlje više od bilo čega na kugli zemaljskoj. A mučenici su zvali naše blokadere u Pariz, pa im se niko nije ni pojavio. Ja sam ponosan dokle god svi koji su uglavnom niko žele da precrtaju lidera slobodne zemlje. Zamislite stranku koja se zove Modem, nije ni bitno. E oni su njih pozivali, pa im se niko nije ni pojavio, zato što su videli da ovi odavde baš nisu perspektivni, njih nema ko ni da crta ni da precrtava. Ja sam ponosan dokle god svi ti koji su uglavnom niko žele da precrtaju nekog slobodarskog lidera suverene i nezavisne i slobodne zemlje. Srbija je ostrvo slobode i ponosan sam na to. Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo - rekao je Vučić.

Kad su u pitanju izbori, kaže da ćemo postupiti kako kaže Venecijanska komisija i da će usvojiti sve što traži ODIHR.

- - Što se tiče evropskog puta, imam takođe važne vesti. Mi idemo u Narodnu skupštinu sa 8 do 10 zakona, pa onda još 2 zakona, i sve važni na evropskom putu. Od trgovine robljem do zaštite potrošača, trgovačkih prava, do preporuka ODIHR-a. Verujem da treba da dobijemo konačno mišljenje sad ODIHR-a o tome, i sve preporuke ODIHR-a ćemo da usvojimo, sve. Od potpisa do paravana do ne znam čega, sve, da bismo obezbedili potpunu transparentnost, legitimitet i legalitet izbora. Do toga da želim da kažem daćemo apsolutno stav Venecijanske komisije po pitanju pravosudnih zakona, koji su nedavno usvojeni, u potpunosti da poštujemo. Ako oni kažu "ništa ne valja", poništićemo sve. Ako kažu "sve valja", ostaće sve. Šta Venecijanska komisija bude rekla, mi ćemo tako da postupimo. Naše je da mi uradimo svoj posao. Zato sam zadovoljan što smo napravili ovaj specijalni tim. Taj posao radi naporno, marljivo, i već sada možete da vidite te rezultate. A da li mnogi žele da spreče napredak Srbije, ne samo na evropskom putu nego uopšte, pa to gledamo stalno - kazao je on.

Kaže da su najavljivali njegov pad i kad su pali Sebastijan Kurc, kad je pao Bojko Borisov, da su govorili da će pasti kad je otišla Angela Merkel i kad je izabran Emanuel Makron.

- Rekao sam jednom da ćemo pobeđivati dok me služi mozak i glava. Samo sam jednu stvar pogrešio, nisam dodao najvažnije, a to je da to ne radimo zbog sebe jer mi je vlasti dovoljno, a potrebno mi je šta će Srbija da čini u budućnosti zbog njenih građana, da li će živeti bolje ili će neko da ih vrati u prošlost. To je borba za građane. Bude li me služila glava, ne budem li imao druge vrste problema, plašim se da će čekati da još mnogi padnu u regionu i da se zalud nadaju - rekao je Vučić.

Kaže i da je Orban džentlmenski priznao rezultate izbora.

- Govorili su kako "diktator" Orban nikada poraz neće da prizna, on čovek gospodin, džentlmen izašao "izgubili smo, pobedićemo". Tako sam i ja Bogdanoviću... Ovi naši odavde nikada nikome ništa nisu čestitali. Vi govorite ceo dan o strašno ubedljivoj pobedi Mađara, a to je 54:46 od važećih. Zamislite da je u Srbiji nešto 54:46, kazali bi da je sto puta ukradeno, a sad se tvrdi da je Orban "razbijen" - ističe Vučić.

Uskoro, ove godine ćemo na parlamentarne izbore.

- Može da bude do 10. jula ili od septembra do kraja godine. Nadležna institucija doneće odluku o tome u skladu sa interesom građana. Radimo mnogo sada, moramo sve da stignemo i da završimo do 1. decembra. Da sad izađemo na izbore, ne bi nam bilo lako ali bili bismo mnogo bliže pobedi nego oni, ali nikada ne znate šta može da bude za mesec, kamoli za šest meseci - rekao je Vučić.

Kaže da će sve o konsultacijama izneti na kraju.

- Slušamo različite ideje i mislim da je dijalog nešto najvažnije. U stanju sam da čujem svakoga ko drugačije misli jer sam u stanju da odgovorim, ja verujem u superiornost moje argumentacije, a ne u tome što ću da koristim decibel više ili ruke i noge da nekog ubeđujem u to. Mislim da je dijalog civilizacijska tekovina. Postoje oni koji žele da razgovaraju u ovoj zemlji, a postoje i oni koji ne žele da razgovaraju s onima koji drugačije misle. Kada čujem te nemušte komentare koji se svode na "sa zlikovcem nećemo da razgovaramo", okej, svakakvih sam se stvari naslušao. Ja sam bio nenadležna institucija, rekli su da se za ništa ne pitam - naveo je on.

Najavio je dolazak inovativne terapije za lečenje više vrsta kancera.

- Dobićete odgovor u naredna dva ili tri dana, stiže od ove godine, plaćamo više od 100 miliona evra, ali to produžava život za tri ili četiri godine. To je prava briga o ljudima, to je ono što sam želeo, da se tu pokaže entuzijazam. Sad stižu nova ambulantna kola za sva sela u Srbiji. Ne košta to toliko mnogo ali za sve to moramo da imamo snage, tako pokazujemo poštovanje prema starijima, ali i prema deci koja bi u udaljenim krajevima ostala da žive. Te lekove smo dobili po ceni po kojoj ih je dobio samo još Tramp u svetu. Sa Rusima isto radimo. Verujem da ćemo postići velike rezultate - najavio je on.

Videćete kako će za 6 meseci naša država da izgleda drugačije, rekao je Vučić najavivši izgradnju novih puteva, kao i završetak onih koji su trenutno u toku.

- Da ljudi mogu da budu ponosni na svoju državu jer je to uspeh svakog građanina naše zemlje - zaključio je Vučić.