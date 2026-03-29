"IMAMO PREKO 68 ODSTO PODRŠKE U LUČANIMA" Glišić se oglasio nakon ubedljive pobede SNS

PREDSEDNIK izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, koji je večeras u Lučanima, rekao je da može da se čestita na rezultatu koji je lista okupljena oko te stranke postigla na današnjim izborima.

- Mislim da će ovo biti jedna izuzetno ubedljiva pobeda, čućete je nakon 22 zvanične rezultate, po preliminarnim rezultatima, po preko 80 odsto zvanično obrađenih zapisnika, ovde u Lučanima, naša lista, koju predvodi predsednik republike Aleksandar Vučić, ima nešto preko 68 odsto podrške, što dovoljno govori o tome kako su ljudi videli sve ono što se dešavalo u predizbornom periodu, koga poštuju, kome veruju, koga poštuju i nadaju se da u narednom periodu će još više da radi, da se bori za njih - rekao je Darko Glišić, naglašavajući da je ovo "jedna nestvarna i briljantna pobeda".

- Možda je zbog toga ova pobeda i tako ubedljiva. Jer ona jeste simbol svega onoga što je sa druge strane, ona jeste simbol svega što rade blokaderi već ovih gotovo godinu i po dana i ja mislim da im je ovaj rezultat u koji su se možda najviše i nadali, odnosno u opštinu u kojoj su se ponajviše i nadali im je pokazao jasno da ih ljudi ne žele, 68 odsto, ovo je istorijski rezultat - naveo je Glišić.

Podsetimo, redovni lokalni izbori održavali su se danas za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno. Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova.

Preliminarni rezultati izbora u Knjaževcu pokazuju ubedljivu pobedu liste "Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica" sa osvojenih 56,80% glasova.

