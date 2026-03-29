"IMAMO PREKO 68 ODSTO PODRŠKE U LUČANIMA" Glišić se oglasio nakon ubedljive pobede SNS
PREDSEDNIK izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, koji je večeras u Lučanima, rekao je da može da se čestita na rezultatu koji je lista okupljena oko te stranke postigla na današnjim izborima.
- Mislim da će ovo biti jedna izuzetno ubedljiva pobeda, čućete je nakon 22 zvanične rezultate, po preliminarnim rezultatima, po preko 80 odsto zvanično obrađenih zapisnika, ovde u Lučanima, naša lista, koju predvodi predsednik republike Aleksandar Vučić, ima nešto preko 68 odsto podrške, što dovoljno govori o tome kako su ljudi videli sve ono što se dešavalo u predizbornom periodu, koga poštuju, kome veruju, koga poštuju i nadaju se da u narednom periodu će još više da radi, da se bori za njih - rekao je Darko Glišić, naglašavajući da je ovo "jedna nestvarna i briljantna pobeda".
- Možda je zbog toga ova pobeda i tako ubedljiva. Jer ona jeste simbol svega onoga što je sa druge strane, ona jeste simbol svega što rade blokaderi već ovih gotovo godinu i po dana i ja mislim da im je ovaj rezultat u koji su se možda najviše i nadali, odnosno u opštinu u kojoj su se ponajviše i nadali im je pokazao jasno da ih ljudi ne žele, 68 odsto, ovo je istorijski rezultat - naveo je Glišić.
Podsetimo, redovni lokalni izbori održavali su se danas za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno. Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova.
Preliminarni rezultati izbora u Knjaževcu pokazuju ubedljivu pobedu liste "Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica" sa osvojenih 56,80% glasova.
Preporučujemo
BLOKADERI SANjALI O HAOSU PA SE SVI RAZBEŽALI: "Beži, počela je kiša"
29. 03. 2026. u 21:38
KRENULO NOVO "KLANjE" MEĐU BLOKADERIMA!
29. 03. 2026. u 21:35
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
