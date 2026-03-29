PRVA REAKCIJA PREDSEDNIKA: Vučić se oglasio posle današnjih izbora (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kratko se oglasio posle izbora u 10 opština.

- Što volite da nam dodajete procente? Polako. Biće neizvesna i teška borba. Obratimo vam se za sat vremena. U Kladovu je najbolje - kazao je on.

U Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci – danas su održani redovni izbori za odbornike lokalnih skupština. Biračka mesta su zatvorena u 20 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u sedište Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu oko 18.30 časova.

Predsednik će govoriti o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.