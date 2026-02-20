SRBIN JE ZATEČEN! Nikola Jokić ovo nikako nije očekivao

PROŠLU posetu Los Anđelesu, tačnije Klipersima Nikola Jokić će pamtiti po dobrom, ali ovo nikako neće.

Foto: AP

Tada je Srbin zasuo koš rivala ubacio 55 poena, međutim sada se istorija nije ponovila. Najbolji košarkaš današnjice, dan posle rođendana pognute glave je morao da napusti teren. Los Anđeles Klipersi su savladali Denver Nagetse - 115:114.

Nikola Jokić je meč završio sa 22 poena, 17 skokova i "samo" šest asistencija. A tragičar meča, je Džamal Marej, koji je promašio slobodno bacanje za produžetak. Kanađanin je dodao 20 poena, ali slaba uteha.

Benedikt Maturin je dominirao kod domaćih. Postigao je neverovatnih 38 poena, uz pet skokova i četiri asistencije. Bio je izuzetno agresivan u napadu, šutirajući 12/22 iz igre i čak 12/13 sa linije slobodnih bacanja. Kavai Lenard je pratio Maturina sa 23 poena, iako ga šut za tri poena nije najbolje služio (1/7).

Od samog početka Denver je nametnuo svoj ritam i vrlo brzo došao do 13:4 i +9. Ipak, Klipersi su brzo pronašli način da odgovore na igru gostiju i uhvatili rezultatski priključak. Tako, Denver je uspeo da odbije nekoliko naleta domaćih, ali je na kraju četvrtine ipak zaostajao -1, 24:25.

U nastavku viđena je slična slika. Denver je preuzeo vođstvo, imao prednost, a Klipersi su non-stop pratili ritam i nisu dozvolili rivalu da se odlepi. Usledila je stršna borba u poslednjoj deonici. Nagetsi su čuvali vođstvo. Na četiri minuta do kraja, Klipersi prilaze na 97:95, a Džamal Marej je polovičan sa bacanja, pa Denver "ostaje" samo na tri poena prednosti. Igralo se sa mnogo prekida i faulova, ali i sa mnogo preokreta. Džons Džunior tako pogađa trojku za 104:102.

Nikola Jokić pokušava da uzvrati istom merom, ali nije precizan, a onda pravi faul i Klipersi odlaze na "velikih" +5 i 107:102. Potom, Denver se brani, a Jokić vezuje tri poena i vraća Denver na -2, 107:105 na samo minut do kraja.

A onda... šou Nikole Jokića. Nagetsi su uspeli da osvoje loptu, koja završava u rukama jednog od najboljih igrača današnjice. Nikola ulazi leđima ka košu i pogađa za 107:107. Benedikt Maturin sa bacanja vraća prednost Klipersima, koji odlaze vrlo brzo na +4.

Na 9 sekundi do kraja, Marej pogađa trojku, A Maturin bacanja, pa he rezultat 115:112, a u poslednjoj sekundi Marej dobija faul pri šutu za tri poena. Ipak, poslednjee bacanje promašuje za konačnih 115:114.

