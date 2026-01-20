"ZA SRBIJU VEOMA VAŽNA" Vučić: Očekujem da uskoro dobijem poziv za zvaničnu posetu Kini

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će uskoro dobiti poziv za veliku zvaničnu posetu Narodnoj Republici Kini, bilateralnu posetu koja je, kako je istakao, za Srbiju veoma važna.

Foto: Instaram/buducnostsrbijeav

Vučić je u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, odgovarajući na novinarsko pitanje u kom smeru bi u sadašnjim odnosima u svetu trebalo da ide Srbija, rekao da veruje da ćemo u međuvremenu mnogo toga raditi sa Amerikancima i sa Evropljanima.

- Ima tu jedan problem, o čemu tek treba da pričamo i tek mi je potrebno vreme da analiziram ovo nekoliko noći i dana, da čitam i da analiziram. Ali, pričali smo mi na prvu loptu. Možete vi sa Merkosurom da pravite važne stvari. Prodavaćete mnogo više nemačkih i francuskih automobila tamo. Ali ćete mnogo više vina čileanskih i argentinskih da uvozite u Evropu nego što ćete tamo da ih prodajete, jer su mnogo skuplja evropska vina i pitanje je u kojoj oblasti će to da vam donese dobro, u kojoj loše - naveo je on.

Vučić je dodao da je to tako zato što konkurentnost Evrope pada i da je evropski rast nedovoljan, te da Evropa u veštačkoj inteligenciji i IT sektoru zaostaje za Amerikom i Kinom. Naveo je da je pitanje kakav će tu stvarni rezultat da bude i da ne bi trebalo zaboraviti pitanje jedinstvenosti članica Evropske unije. Vučić je rekao da tu ima mnogo nepoznanica i da će mnogo toga moći da se čuje i vidi sutra posle govora predsednika SAD Donalda Trampa u Davosu. Naveo je da sa Trampom stiže najveći tim do sada, da će oni sami da napune salu i da misli da će on biti jedini Srbin koji će tu da bude prisutan.

BONUS VIDEO:

Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst