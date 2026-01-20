NEVEROVATNO: Blokaderi tvrde da nikad nije bilo gore, a pevačica za blokaderske medije kaže da su 2008. harali opasni ljudi!

PEVAČICA Natalija Trik FX rekla je za blokaderske medije da su 2008 harali opasni ljudi.

Foto: Profimedia

- To je bilo 2008. godine, prestrašno je bilo, ja sam bila na nastupu i pravo sa nastupa sam otišla na sahranu. Nisam mogla da pomerim nastup jer su u to vreme vladali i harali opasni ljudi i to je najgori deo mog života - rekla je pevačica za blokaderske medije.

