NEVEROVATNO: Blokaderi tvrde da nikad nije bilo gore, a pevačica za blokaderske medije kaže da su 2008. harali opasni ljudi!
PEVAČICA Natalija Trik FX rekla je za blokaderske medije da su 2008 harali opasni ljudi.
- To je bilo 2008. godine, prestrašno je bilo, ja sam bila na nastupu i pravo sa nastupa sam otišla na sahranu. Nisam mogla da pomerim nastup jer su u to vreme vladali i harali opasni ljudi i to je najgori deo mog života - rekla je pevačica za blokaderske medije.
BONUS VIDEO - Ovako to radi blokaderska N1 kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)