VUČIĆ O ĐILASU I BLOKADERIMA: Podržali su ih otvoreno i Kurti, i Picula i Plenković i DPS, i zvanično Sarajevo - Nije to nimalo naivno!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na napade lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je ponovo izneo tvrdnje da mu "otkucava sat". Vučić je ovu temu komentarisao prilikom obraćanja nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Foto: Printscreen

- Isto je to rekao i 2017. kada je organizovao proteste. Meni svakako sat otkucava, kao i svakom čoveku, i biološki. I politički, od onog sekunda kada sednete i dođete u kancelariju, otkucava vam sat. Samo, negde je potrebno više sati i dana, a negde to brzo prođe, zavisi od građana Srbije. Ponajmanje zavisi od onoga što želimo gospodin Đilas i ja, kojeg izuzetno poštujem. Verujem da će on biti jedan od glavnih organizatora tih budućih lista i da će snažno ući u kampanju. Ja prihvatam da su oni favoriti. Ja ću pomoći nekoj drugoj listi - listi koju doživljam kao listu koja treba da predstavi normalnu i pristojnu Srbiju, u kojoj žene neće da napadaju i tuku, Srbiju koja neće da se obračunava sa političkim neistomišljenicima, jer kao što vidite gospodin Đilas lepo, udobno i ugodno živi. Oni jesu favoriti, imaju ogromnu spoljnu podršku, podržali su ih otvoreno i Kurti, i Picula i Plenković i DPS, i zvanično Sarajevo... To je veoma široka podrška. Nije to nimalo naivno. Ogroman novac, podrška, čestitam, uspeli su da to naprave. Naše je pravo da se legalnim, legitimnim i demokratskim sredstvima borimo, ne noževima i pištoljima i ledenicama. Već rečima, idejama, planovima, rezulatima rada. Svakako će biti teško - poručio je predsednik.

BONUS VIDEO:

Brnabić patosirala Đilasa, ruke su mu se tresle dok je pio vodu od besa