ČIŠĆENJE SNEGA: Blam manekena Save Manojlovića i njegovih lažnih studenata (VIDEO)

SINOĆ su lažni studentni u blokadi pompezno najavili akciju “čišćenja snega”, iako je Beograd očišćen bolje nego većina EU metropola.

Foto: printksrin

Ali, nije smisao u tome. Poenta je da iza te glupe akcije stoji najveći pozer u srpskoj politici, maneken Savo Manojlović i sve to je, naravno, urađeno, da bi njega snimile kamere, a on se kao brani od kamera “nemojte mene, snimajte studente”.

Okupilo se tačno 9 osoba. Jedna od tih devet je pomenuti Savo i sve što treba da se zna o njemu i lažnim studentima stalo je u sledeći snimak: fejkare, pozeri, glumci, neradnici.

Zaključno sa reporterom Nove koji trlja cipelicama po snegu.