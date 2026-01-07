"BIĆEMO PRVA ZEMLJA U EVROPI KOJA TO IMA" Vučić govorio o svim temama i najavio najnovije oružje: Biće ovo najbolja ekonomska godina!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u emisiji Božićni intervju na TV Informer i govorio o svim temama.

Foto: Printskrin

Vučić je na početku čestitao Božić svim pravoslavnim vernicima.

"Retki su narodi koji su državotvorni kao srpski"

- Kada takvi odnosi u svetu postanu normalni, ništa više ne može da vas čudi. Važno je da mi pokušam oda sačuvamo mir i na svaki način odbranimo stabilnost i ujedinimo se. Ne mislim na političke stranke, mislim na ljude da počnu da razmišljaju o svojoj zemlji. Neretko zato što nam je dobro mislimo da zaslužujemo samo bolje, ne razmišljajući koliko lošije može biti. Na Božić da razmislimo kakva nas godina čeka, da prikupimo snagu i odbranimo naše vrednosti - vrednosti državotvornog naroda - rekao je Vučić.

Kaže da su retki narodi koji su državotvorni kao srpski narod.

- Uz svo poštovanje za sve narode, mi moramo da svi zajednički razumemo šta su naši osnovni ciljevi. Da sačuvamo generacije ljude od ratova i da budemo snažni da ne nikome ne padne na pamet da dirne u našu teritoriju - kaže VUčić.

Foto: Printskrin

Ističe da po poslednjim informacijama je zauzet tanker koji je pratila ruska podmornica i da Rusi evakuišu osoblje iz ambasade u Izraelu.

O obojenoj revoluciji u Iranu, Venecueli, Trampu, Grenlandu

- Uvek je to postaknuto spolja. Prvao bojena revolucija izvedena je 1953 u Iranu pod kodnim imenom Ajaks. Sada vidite kako se potomci reze Pahvalija ponovo pitaju. Stvario će se komplikovati u Venecueli jer dolazi do unutrašnjih tvenja, svi se pitaju ko je izdao Madura. Ne mogu to da objasne narodu koji ga je voleo. Grenland postaje sve bliže nama, EU izlazi sa planovima kako da odgovre Trampu. Amerikanci će uskoro da pokrenu pitanja pravnog karaktera, zašto Danskoj pripada Grenland. Prvo je pripadao Norveškoj do 13. veka. Podsetiću vas šta sam govorio u Ohridu, znao sam da svaka moja izjava obavezuje zemlju. Vodio sam računa, bio sam umoran posle 20 sati mukotrpnih razgovora uz mnogo ucena za državu. Tada je norveški ministar rekao ne treba nam Grenland. Amerikanci su shvatili da im je Grenland ulaz u severnu Ameriku - rekao je Vučić.

Kaže da Amerikanci imaju mnogo protivnika.

- Kako će da izađe na izbore u novembru, mora da izađe sa nečim. Inflacija je problem u Americi. Mi smo uspeli da spustimo inflaciju, u Hravstkoj 3,3, u evropskim zemljama je velika. U Americi su počeli da osećaju ekonomsku krizu, Tramp mora da ponudi nešto biše. Uzimanjem Grenlanda on postiže velike uspehe u teritorijalnom smislu, ali ne samo to. Nova strategija Amerikanaca je postavljena višeslojno. Nije pitanje samo teritorije, oni su naveli 37 kritičnih sirovina koje su neophodne Americi. Nvidia je završila procesore sa KInom, pre će biti dogovora sa Sijem, nego da neće. Novi dil sa Kinom je dil o podeli sveta - kaže Vučić.

Foto: Printskrin

- Hoće da budu dominantni na zapadu. Sa tih 37 sirovina, jedan od razloga obojene revolucije je oko litijuma. Ljudi se bore za sirovine, retke metale, zauzimaju teritorije. Mi smo jedinstven slučaj, mi ono što imamo nećem oda koristimo. Valjda smo mi pametniji, a on nisu, pa će da ratuju za te sirovine. To govori o našoj neozbiljnosti, da ne želimo da učestvujemo u stvarnom dijalogu. Kod nas je sve na emocionalnom nivou, nismo mogli da razgovaramo na ozbiljan način ni oko KiM. Dočekali smo da su napravili vojni savez Priština-Zagreb-Tirana. Neke zemlje neće slati trupe u Ukrajinu, da bi držali tu vojnike zbog Srbije da se ne otrgne kontroli. Naša poziicja je veoma komplikovana, videli smo dominaciju američke vojnoobaveštajne moći - kaže on.

Ističe da sada zna sve detalje o operaciji u Venecueli.

- Naša informacija je da je mnogo više mrtvih. Mi iz svega izvačimo zaključke, gledamo da zaštitimo zemlju od potencijalnog agresora. To radimo na ozbiljan način, vremena su se promenila, nije ovo 90-a godina. Niste vi nas pobedili, pobedili su nas Aemrikanci, sedeli vam na tenku dok ste ulazili u srpske teritorije. Lepo je da tako mislite i da ništa ne razumete. Nama će biti strašno važan dijalog sa Bošnjacima, moramo da razgovaramo sa njima i najagresivnijim i najantisrpski orijentisanim. Nadam se da kada prekinu izvođenje obojene revolucije sa svima, oni drže pod kontrolom neke koji su optužene za najteža krivična dela. Najbrutalnije mešanje u unutrašnje stvari. Ali važno je da razgovaramo sa svima, ali sebe i snažimo. Mir ćemo da obezbedimo snagom naših građana, te smo mogl ida kupimo i proizvedemo stvari koje nismo ni sanjali.

O izjavi predsednika Azerbejdžana

Kaže da pročitaju intervju Ilhama Alijeva, predsednika Azerbejdžana, prijatelja Srbije.

- On je meni u mnogo navrata govorio, potšo su ovde pravljene bajka kako je on uspeo da pobedi Jermeniju, uspeo je snazi i brojnosti svojih specijalnih jedinicama. Sve bajke ostavite po strani, oko specijalnih dronova. Odličn ose pripremio za sukob i jermenski narod je hrabar, ali nisu imali nikakvu šansu. On je rekao da svetu ne postoji nikakvo pravo. Postoje savezništva zbog situacije i postoje mala prijateljstva koja su snažnija savezništva od situacije u kojo jse nalazite. Sve je vezano za regionalna prijateljstva, a na daljem nivou ništa ne postoji - kaže on.

Foto: Printskrin

"Pogrešno što se Srbi raduju oko Grenlanda"

Ističe da je pogrešno što se mnogi u Srbiji raduju oko Grenlanda.

- To će nas dovesti u potpuni haos u svetu. Jasno je da NATO i EU ne mogu više lak oda postoje. Grenland je najvažniji zbog arktičkog kruga i puteva, to je budućnost. Hoće da svi tu imaju primat. Čim mečka zaigra u tuđem dvorištu, zaigraće i u našem. Vodiću računa da godina prođe na miran način - kaže Vučić.

Kaže da će u ekonomskom smilu biti najbolja godina za ljude u Srbiji, a u političkom veoma napeta.

- Toliko se ubrzano sve menja. Kad voz krene, nema niko voz da zaustavi više. Oko Venecuele EU je reagovala, pa dobro on je loš, Španija nije razgovarala sa Madurom, ali su najoštrije reagovali. Promenili su mišljenje i Francuzi u jednom danu, jer su shvatili da je EU sledeća. Ćutali bi oni da je sledeći Z. Balkan i Afrika, a pošto nije onda je drugačije. Ne radujem se što se to događa Danskoj, bez obzira što je ona prva zemlja u EU, a Švajcarska prva u Evropi. Ak ose otvori Grenland, otvoriće se desetine tih pitanja ,a opoet će da se igra u našem dvorištu. Samo da izbegnemo to, ljudi su krenuli da se vraćaju u zemlju, prvo na istoku. Od Požarevca i svake opštine, Žagubice, Kučeva, Golupca, Gradišta, sve do Kladova, Majdanpeka, Bora - kaže Vučiić.

Kaže da veruje da će ljude moći da obraduje sa povećanjem primanja i da se trudi da priča o planovima i programima. Ističe da izbegava odgovore na uvrede i neistine, ali je uvek spreman da sasluša njihove primedbe.

O pretnjama i uvredama blokadera

Na poruku Filozofskog fakulteta da mu žele da mu je ovo poslednje Badnje veče, Vučić kaže da želi njima sve najbolje, da žive još bolje, da imaju veća primanja, da uživaju u vozovima, prugama i da deca imaju bolju budućnost.

- Nadam se da će odgovornije da se ponašaju u budućnosti - kaže Vučić.

Foto: Printskrin

Kaže da je želeo da istakne da ljudi sednu i na racionalan način donose odluku.

- Jedno je da nekoga ne volite, drugo je da date u ruku svoju decu i budućnost onima za koje znate da ne mogu da urade i obave ništa. Zato je to zašto oni u ovom trenutku ne bi bili ni blizu pobede. To vam sad kažem, znate da se ne igram lažnim brojevima. Ne pada mi na pamet da govorim o stvarnim brojevima. Sve vi iskažete kroz izborni rezultat, ali taj rezultat nije zbrajanje brojeva. To je rezultat planova, programa, ispunjavanja obećanja, davanje realnih i ozbiljnih obećanja u budućnosti. To je rezultat emotivnog pristupa svemu, mogli ste da primetiti, kada pokušata da razgovarate to je veoma teško. Kada ih pitate kad aje bila manja nezaposlenost, oni nemaju šta da vam kažu. Glavna im je vest da će u Galeriji biti nova nadstrešnica, curi voda. I vi ne verujete da je tako neko bezozbziran i bezobrazan. Kada kažete da sam ubijao decu u Sarajevu, ja znam šta je istina, ali ne mogu svaki dan da idem i govorim nisam ubija odecu. Misliće ljudi da sam lud, moram da se bavim drugim problemima - kaže Vučić.

Ističe da oni time postižu da ljudi manje misle da je čovek, da nema ništa ljudsko u sebi.

- Kriminalizacija. Ja nemam skaj telefon, nikad ga nisam video, nijedan razgovor nisam obavio. Nikome ne mogu da dokažem da nikad nsia mbio na skaj telefonu, ne možete da se izborite protiv tih laži. Jedna moja reč pored milion postova i tvitova, ne može da pobedi. I relativizacija rezultata - šta god uradite nije dobro. Radiće se metro, radiće se sve - kažu kolik osu para klepili na tome. Kada ostanu bez laži, ostaje to "to su naše pare". A kako nijednu bolnicu ne izgradismo u blokadersko vreme - kaže Vučić.

Foto: Printskrin

O prikupljanju potpisa blokadera

Komenatrisao je i skupljanje potpisa blokadera.

- Potpisa je bilo manje od 20 000. To je ogroman broj potpisan, nijedna druga snaga sem SNS-a ne bi mogla da skupi više. To nije za potcenjivanje, ali ne poštujem kada lažu o brojevima. Ne znam čemu potreba da sebe obmanjuju, biće im jasno kada budu predavali potpise za listu, videćte da neće predati ni 30.000, a kamoli 400.000 - kaže Vučić.

"Bilo bi dodatnih povećanja penzija i plata da nije bilo blokada"

- Prešli smo 3,5 milijardi investicija u 2025. što nije loše ali je mnogo slabije nego u 2024. Izgubili smo to zahvaljujući blokadama koje su razarale zemlju. Imali smo i prestanak rada rafinerije, to nam je donelo dodatne muke i nadam se da će za nekoliko dana ponovo krenuti sa radom. Bilo bi dodatnih povećanja i penzija i plata da nije bilo blokada. To je jedan od ključnih razloga zašto smo imali probleme - kaže on.

Pita blokadere što su lagali naciju više od pola godine da je nenadležan.

O optužbama da je prodao zemlju

- Kad je sve što tražite moja smena i izbori i ništa drugo i ne tražite. Moramo da nudimo razgovore. Pitaju ljude što si protiv Vučića, oni kažu "zato što je prodao zemlju". On je sve u Srbiji prodao kažu, ja se zainteresujem onda za to. Oni imaj uinfluensere koje plate i kažu Vučić prodao sve mlekare, uljare, šećerane, cementare. Moram da kažem, mi ćemo u izbornoj kampanji ili pre da pokažemo ljudima, da mi ništa od toga nismo prodali. Nemam ništa protiv privatizacije, ali su sve to prodali blokaderi. Sve mlekare su oni prodali i neke strancima, a neke ovima u regionu. Konditorsku industriju smo celu prodali Hrvatima, do NIS-a, svega drugog - kaže on.

Foto: Printskrin

Isitče da ništa nisu prodali, a da će da polak ovraćaju stvari.

"Kupićemo još 5 posto akcija u NIS-u, onda bi se pitali nešto"

- U narednom peridu ćemo moći da kupimo bar još 5 posto akcija u NIS-u, imali bismo punu kotrolu nad onim što bi većinski vlasnik rekao, pitali bi se nešto. Tada možete da imate i finansijski pregled, to će mi biti cilj u narednom periodu.

"Svakog dana preko 1.000 poziva na moje ubistvo"

- Svakog dana ima preko 1.000 objava poziva na moje ubistvo. Uvek je bolje da neko za tako nešto ne odgovara, nego da budemo prestrogi. Svemu tome sam ja najizloženiji. Ako ja mogu da izdržim, možete toliko i vi. Moramo da promenimo atmosferu, naravno da ima tu do tužilaca koji neće da gone i rade po stranom nalogu, imamo i poštenih sudija. Neke zemlje nemaju svoje tužioce, kao da sedu u Briselu, a jače su od Srbije. Tamo ljudi isključuju kandidate na izborima kad vide da ne mogu da pobede. O čemu vi pričate? Onda Picula i potrko Šolakov kaže dolazimo u Srbiju. Sreća moja neću da budem tu - kaže Vučić.

Kaže da je prošle godine preživeo stvari koje ljudi ne mogu da prežive za 100 života.

O porodici i jezivim pretnjama

- Ne moram da vam govorim kroz šta su prolazila moja deca. Vukan još ne razume sve, ima 8 godina, šuška kad priča kaže "Ja sam ćaci", iako nema pojma o čemu se radi. Bistar je i oseća, ali i svačega se naslušao. Milica je mnogo teže podnosila nego št osam očekivao, ona je sposbna, jaka,vredna, obrazovana. Danilo je muškarac, nije mu bilo svejedno, ali je ćutao i podnosio. Majka sa vremena na vreme, nešto loštije, a svi u proodici uglavnom dobro. Problem je nastao u oktorbru, novembru, gde sam shvatio da u odnosu koji sma počeo da gradim da sam izgubio tu vrstu strpljenja i dobro merenog odnosa prema onima koji su tražil ismrt za moju decu i mene i uplašio sam se toga. Nisam uspeo sasvim da promenim to - kaže on.

Foto printskrin Informer

"Vojska je stub stabilnosti Srbije, u MUP-u velike promene"

Istiće da se vojska držala van politike id a nije dozvolila vojno mešanje.

- Vojska je stub stabilnsoti Srbije i tako su se i ponašali. Ne možete u PVO da imate samo S-300 i Buk, ili FK-3. Razgranali smo sistem PVO na mnogo načina i raznovrsnog oružja i oruđa.Kada pričamo o policiji, imate novog šefa Žandarmerije, đefa Brigade, šefa UKP-a, šefa SAJ-a. Skoro sve je promenjeno. Imalo je uticaja to što se dešavalo pre 15. marta - kaže on.

Kaže da je 15. marta sve spremno bilo za krvoproliće.

O pokušaju obojene revolucije 15. marta

Kaže da je 15. marta sve spremno bilo za krvoproliće.

- Ali bilo im je jasno da će cena biti previsoka, da će da brane ustavni proedak. Kada su shvatil ida su ljudi potpuno odlučni, narod, kako god mislili, posebno što su znali za mnoge momke da su spremni da brane Srbiju, doneli su odluk uda odustanu. To je bila odluka na ivici, svej e bilo pripremljeno za krvoproliće, a prdstavili narodu kao demokratsku mirnu tranzciju vlasti. Naišli su na veliki otpor u Pionirskom parku, a onda su krenula njihova premišljanja. Pregovarali su sa blokaderima koje će unforme da nose, da bi se stopili sa blokaderskim redovima, i to najveći predstavnici policije - kaže on.

"Izjava Trampa me nasmejala, iako je tužno"

- Jeste čuli izjavu predsednika Trampa, popravio mi je raspoloženje, iako je bil otužno, čovek ne može ni da sakrije šta je suština svega, ni ne trudi se.

- Izašla optužnica, odjednom više ne vodi kriminalni klan, sad je leo smetalo, tolko da nađu razlog da ga odvedu. Jeste primetili jednu rečenicu, pita ga novinar, "Delsi Rodrigez i njen brat, šđta ćete ako ne bude ona poslušna". Kaže on "proćiće još gore od Madura", i neko mu kaže, "čekaj je li i ona narko diler". Kao da je važno - rekao je Vučić.

"Brine me najviše obrazovanje, samo traže pare"

Kaže da ga brine sistem obrazovanja, i da ne idemo u korak sa vremenom.

- Slobodno skratite časove na 30 minuta, da mog uda se koncentrišu deca, napravite po 7, 9 časova. Napravite dualno obrazovanje, a ne da jedino tražite pare. Uvek čujem "Ja hoću poštovanje za ovo, za ono". Svako vam se poštovanje na kraju svodi na pare. Evo dobili ste odlikovanja, dobili ste to. A ne,ne , hoćem opare. Onda mi recite koliko vam para treba, a ne da pričate o poštovanju.

Foto printskrin Informer

- Najviše me brine situacija u obrazovanju. Kada sam prelomio i da nagovorim ministre da je to politika, da nema para za one koji ne rade, odjednom vratiše se sami. Bili su sigurni da će ucenama u petoj gimnaziji da urade nešto. A zamislite razlog, jednom odeljenju, promenjen im je razredni starešina. Pa su oni rkeli, naš zbor ili plenum ne da to. Rekao sam nema problema, ako nećete da idete u školu, nemojte. Ne znam kako roditelji misle da im je normalno da im deca ne idu u školu. Roditelji misle da će ući u istoriju jer će oni biti odgovorni što su srušili tu "zlu vlast". Ali da ste vi za to da vam dete izgubi mesec, dva ili tri. Nikada to neće moći da nadoknade, takvu vrstu roditeljske nedogovornosti nisam mogao da razumem - kaže on.

O tome zašto nemamo opoziciju u Srbiji

Kaže da u eri društvenih mreža ne postoji interakcija argumenata, nego emocija.

- Nemamo suštinski opoziciju. Zato što vam je to Dragan Šolak i strane službe. A niko u opoziciji ne sme da im se suprostavi, jer će odmah biti napadnut u njihovim medijima, jer će biti optužen da je saradnik Vučića. Niko od njih nema hravbrosti za to. Ponekad nisam saglasan što Dragan (Vučićević) izgovori, jer ne može on da vodi državnu politiku. Ja to smem da kažem ovde kod vas, a oni nigde i nikada kada je u pitanju N1. Njima Šolak i strane službe vode politiku, nema razgovora ni sa kim, a posebno Vučićem. Nećete tako nikad pobediti na izborima, ali ne smeju da su nesaglasni sa "glavnim bajom", tim velikim kriminalcem. Zato nema politike - kaže Vučić.

"Kolovođe revolucije su plaćeni"

Kaže da je pogrešno da "mislimo da su ljudi koju su za njih plaćenici i botovi".

- Tu dođe do psihologije čopora. Vidite na ulici ljude koji čak ni ne glasaju protiv nas. Ko neki št osu glasali na izborima za Belog, a na ponovljenim za mene. Mnog iljudi veruju da smo mi plaćeni, a da oni nisu. Naravno da su kolovođe revolucije plaćeni, a ovi drugi su tu jer misle da obavljaju veliki posao.

Foto printskrin Informer

"Ponosan sam na otpor naroda obojenoj revoluciji"

- Kada sam video nekog na ulici, koji ima posao i ima platu 4 puta veću nego ja. Ne radiš ništa po ceo dan. Kaže "nisam ja to zbog tebe, nego ćerka i decu da podržimo". Nije ovo igraonica pa da decu podržavaš. Ti rušiš državu majstore, menjaš smer zemlje i to parama koje dobijaš od ove države. Takvih sam se nagledao koliko hoćete. Ponosan sam što je otpor obojenoj revoluciji ogroman i ljudi koji se borio svaki dan - kaže Vučić.

Pitao je da li znaju nekoga da je napustio SNS tokom pokušava obojene revolucije, a da je bio visoki funkcioner.

Jedini cilj REM-a bi bilo ukidanje Informera

- Nema nijednog, ali su se neki vratili. Stranka je osetila da je bilo najteže vreme pre godinu dana. Kada su se neki krili, mnogi od ovih ljudi su izlazili u javnost - rekao je Vučić i pomenuo Dijanu Hrkalović, Nebojšu Stefanovića i Zoranu Mihajlović.

Kaže da je jedini cilj bio ukidanje Informera i da postoje dokazi za to.

- To je spoljna inicijativa, da imaju 5 prema 4 u REM-u. Imamo sve arhivirano - kaže Vučić.

O najnovijem oružju

Kaže da ćemo raditi kombinaciju gvozdene kupole i govzdene pesnice.

- Ne mogu o svemu da govorim. Bićemo prva ili druga zemlja u Evropi ćemo biti koja to ima. Ne mogu o tome da pričam, trebali bi da potpišemo ugovore za 4 ili 5 dana. Ja se tome mnogo radujem. Nije lako sa Sinišom pregovarati o tome. TO će biti velika stvar za nas, a obavili smo strašn ovažan posao pre 5 dana, potpisali smo veliki ugovor, biće dobrih stvari - kaže Vučić.

Foto: Printskrin

Ističe da ljudi ne moraju da brinu oko vosjke.

- Strahovito napredujemo, samo moramo da pojačamo oko broja ljudi - kaže Vučić.

O anegdoti iz Brisela

- Nije Dačić loš pregovarač, ali ceo dan ste tamo, uveče vas slome. Ne možete da izdržite, bombarduju vas sa svih strana, sa svim trikovima su naučeni. Da vam ispričam da se nasmejete, zove me brat ja u Briselu i kažem mu samo da dođem da pojedem nešto dobro, da mislim svojom glavom, ovde sve nešto bezveze.

- Ni sa kim nisam pričao drugim telefonom. U 9:15 Ketrin Ešton otvara pregovore, ali joj je izletelo što mogu da razumem, da ona nas raspoloži, kaže "istorijski dan". "Aleksandre, potpuno smo promenili hranu". I ona završi rečenicu, i ja kažem kako ti to znaš, ako sam ja to pričao sa bratom telefonom, nikome to nisam pomenuo. To je bila 2013. godina, ona se nasmejala i pocrvenela. Ljudi misle da je to jednostavno, ali nije - kaže Vučić.

O Africi

Vučić je potom govorio o situaciji u Africi.

- Kina strahovito raste u Africi, Amerika ćuti na izraelsku odluku. Do situacije do KOnga i RUande, Burundija Ruanda, Uganda-Ruanda, do odnosa velikih sila do Južnog Sudana, borbe u Tanzaniji.

- Kod vas je heroj onaj koji je dobar sa Rusima - našalio se Vučić.

Kaže da bi Rusi mogli da pomognu oko stava Nigera, ali da su tu i Kinezi.

- Pogledajte šta rade i grade po Africi. Pogledajte Angolu, kolika su kineska ulaganja. Turci postaju sve veći, ulažu ogroman novac. Francuzi posle Senegala, Makron je išao 2 puta na turneju u Afriku. Tek na kraju će doći bitka za Afriku - kaže Vučić.

O vojnom savezu Priština-Tirana-Zagreb

Ističe da do kraja njegovog mandata može se izbeći sukob.

- Zašto je pravljen savez Prištine, Tirane i Zagreba. To nije vojno-tehnički savez. To je vojni savez, vojna alijansa. Neće BUgari to lako da prihvate, reč je o ofanzivnom savezu i samo nemojte da smetnete sa uma dap ostoje ljudi koji maštaj uda kada dođe do sukoba između dela zapda i Rusije, da je to prilika da se nekadašnji ruski savezncii budemo potpuno zgaženi i da sa nama zauvek završe. Ne mislim da je to dominantna škola i briselska, ali da li takvih ima škola - nemam nikakvih sumnja.

Vučić je upitao što su Rusi napustili Kosovo 1999.

- Nisu nas Rusi bombardovali i uzeli zemlju. Ne možemo da kažemo to je jednaka kriivica. Nisu Rusi ubili ljude, ali nikada nismo dobili odgovor. A šta će da mi kažu i odgovore? Nema tu racionalnog odgovora - kaže Vučić.

O litijumu

Govoreći o litijumu kaže da je našto najgluplje što smo uradili u istoriji.

- Svi se tuku za teritorije i resurse, a nama su u Loznicu dolazili ljudi iz Tuzle da nam govore da je to strašno. Pa za njih i jeste, jer bi se Srbija razvila neverovatnom brzinom. Imamo i drugih važnih sirovina, nemamo more, to nam nisu dali svojevremeno posle Balkanskih ratova. Da vas podsetim kakve su političke rasprave bile 1994. godine. Penzioner može da živi život dostojan čoveka, a kako ćeš to da uradiš, nemate pojma. Ja sam učestvovao u pisanju tih idiotskih rečenica. Šta god da pitaš ljude, sve će biti potaman, samo da srušimo ove "zlikovce". Zato je važno da dobro sagledamo stvari - kaže predsednik.

Foto: Printskrin

Kaže da je poljoprivreda u BDP-u ispod 4 posto.

- U Americi gde su vam farmeri najvažniji, je manje od 2 posto. Na sve to naša industrija, građevina, sve je skočilo - kaže predsednik.

"Imaćemo najbolju ekonomsku godinu"

Kaže da po nalogu stranih sila, blokaderi neće da dozvole svojoj zemlji da napreduje.

- Zi Đin nam je prvi izvoznik, prva tri su kineske kompanije, samo što to niko neće da kaže. TO što nam rafinerija nije radila, koštalo nas je 0,15 posto rasta. Imali biste povećanje plata za 1 posto više. Sve to što radimo direktno se održavava na plate i penzije, direknta je propocionalnost - kaže on.

Ističe da je najvažnija stvar za građane da sačuvamo mir i da ćemo imati najbolju ekonomsku godinu u istoriji.

- Niko nikada nije pomisli oda će da se vozi auto-putem do Kraljeva. Da li je iko pomislio da će ići auto-putem do Golupca. Svi će moći da idu do kraja februara u Budimpešu vozom - kaže Vučić.

Kaže da kada je Rudija Đulijanija doveo na Beograd na vodi, on je rekao u čemu je problem.

- On je sa Tajms skverom to uradio, to je bio ružan deo avenija,a onda je napravio najpoznatije mesto na svetu. Rekao je ovo je idealno, zašto bežite od vode. Jel se sećate neki od mojih protivkandidata je rekao vidite Vučića ludaka hoće da gradi na vodi, neće moći da ispumpa vodu, srušiće se sve. A onda izbije požar, evo je nova nadstrešnica. Ja sam srećan što i oni žive sad tamo - kaže Vučić.

FOTO: Printskrin

Navodi da će za tri godine govore da je on njih ometao u gradnji Beograda na vodi.

- To će se dogoditi, baš kao što objašnjavaju da sam ja prodavao mlekare, a ne oni - kaže on.

"Nadam se da neću biti premijer"

Ističe da se nada da neće biti premijer, iz više razloga.

- Nećemo lagati narod, ko bude vodio našu listu, mislim da će biti lista velikog broja ljudi. Ko bude želeo na listi, dobrodošao, ko ne bude, nemoj da kukaju kad ne budu prošli cenzus. Biću nosilac liste, a da li ću biti prvi ili ne, zavisi od toga da li ću se kandidovati za predsednika Vlade. Ako budem video u istraživanjima da nema potrebe da budem premijer, ja neću biti - ističe VUčić i kaže da bi voleo da drugi neko obavlja tu funkciju.

Kaže da bi voleo da nekog može da posavetuje, i da nešto radi sa manje angažmana.

- A da li postoji mogućnost da se kandidujem za premijera, da postoji, ako nam istraživanja pokažu da će Srbija da ode u pogrešnom smeru ako ne budem premijr - ističe Vučić.

Prikazano je stanje putne mreže u Srbiji, a kaže da će mnogo toga još da se gradi.

- Za mene je važno da imam mir i sigurnost u ono što sam uradio, da sam pomiren sa sobom. Meni je stalo do toga šta će da piše u knjigama za 50 i 100 godina - kaže on.

"Nisam zadovoljan kako se vodi sektor oko struje"

- Što se tiče struje, ja molim sve ljude u zemlji, jer nisam srećan kako nam se vodi taj sektor. Ne zato što je ministarka rodila dete i ima sada drugi svoj angažman najvažniji na svetu. Ima mnogo biznisa, mnogo para oko svih ljudi koji se upliću, a ključne odluke nismo doneli. Moramo da gradimo nuklearke, nećemo imati struje. Imali smo 45.000 domaćinstava bez struje, pozovem i vičem na sve ljude i ne mogu mnogo da promenim. Ljudi na terenu se izlažu riziku, izgubiće neko život, nemate šta da kažete njima. A neki ljudi Badnje veče dočekuju bez električne energije, mali je to broj u procentima, ali to su neki dobri ljudi - ističe Vučić.

Kaže da su se ljudi na terenu svuda borili i da se danas bore.

- Pre nego što sam ušao u studio bilo je oko 22.000 domaćnisntava bet struje. U EDS-u će vam reći 150.000 smo imali prošle godine. Neću da se merim sa prošli mgodinama, rekao sam leti da radite to, da potkresujete grane, niste dobro to radili - kaže Vučić.

"Država srednja psovka za sve"

Kaže da je u Srbiji država srednja psovka za sve.

- Šta god da se desi, mora da je Vučić kriv. Znate li koliko naših građana kaže, nešto je kvrcnulo preko telefona, prisluškuje se. U Srbiji se toliki mali broj ljudi prisluškuje. Toliko mali broj radi na prisluškivanju, ne može da se stigne. Znate li koliko je zaposlenih u BIA - 2.300 ukupno. Ali mali se deo bavi time - nasmejao se Vučić.

Vučić je pitao da li se voze njegovim tunelima Munjinim brdom i Lazom, "koji će da se sruše".

"Rekao sam mu mnogo napora ste uložili i nisi uspeo da me srušiš"

Kaže da se sreo sa jednim državnikom spolja koji je bio prvi i učestvovao u rušenju Srbije.

- Rekao mi je da je neverovatno da si uspeo da opstaneš. Rekao sam mu mnogo napora ste uložili, ti i neke države iz regiona i nisi uspeo. Nisi uspeo i to je činjenica koja raduje, jer Srbin je na kraju oseti da mu otimaju državu i budućnost i u poslednjim trenucima reagovao. Ja sam slušao stručnjake i savetnike, "lepo im odgovaraj". Od 15. februara smo održali sastanke i to što se dodvoravamo ne ide nikud, doneli smo odluk uda se borimo, iako je zakasnela, bila je pravovrmenema, promenila je sve. Odjednom, želja ljudi da se bore. Ljudi u Pinirskom aprku su spremni bili da se bore za državu i kada su neki uperili cevi u njih, oni su bili spremi da se bore. Znam koliko je milijardi evra uloženo u rušenje. I te nećemo mi plaćati, nego će to platiti neko treći. Svaki taksi koji ih je razvozio, nije to džabe radio. Nijedan motociklista nije dođša oza džabe. A o kupovini dela institucija i države, o tome da ne pričam - kaže Vučić.

"Videćete kako će Selaković da ih rastura, da narodu bude jasno odakle je sve to došlo"

Poželeo je Mariniki Tepić srećne praznike da niko o njima ne govori na takav način i toliko lakoće nedogovornosti.

- Selakoviću ću dati sitog dana pomilovanje. Biću jedini koji će da izađe pred Nenadića i ološ oko njega okupljen i pred njihove sudije. To ću da isteram do kraja, bez mogućnosti da budem bilo kada pomilovan. To bi mi predstavljalo najveću radost i vrhunac rušenje obojene revolucije. Videćete kako će Selaković da ih rastura, da narodu bude jasno odakle je sve to došlo - kaže Vučić i izvinio se što ih je nazvao ološem.

"Penzije će rasti"

Kaže da penzioneri mogu da budu mirni i da će penzije rasti.

- Ne bih da ogvorim o brojkama, da vidimo kako će teći priča oko rafinerije. Ak osve uspem oda završimo tokom januara, onda sam veliki optimista da ćemo sve uspeti - rekao je Vučić.

Kaže da će biti mnogo teških političkih dana pred nama, ali da ako rešimo NIS, neće biti briga.

Kaže da je bolje da ništa ne govori o Crnoj Gori i da nije siguran da bi neki voleli da čuju sve što ima dakaže.

- Bolje da budem gospodar neizgovorenih reči, neko rob izgovorenih - rekao je Vučić.

Vućić je na kraju svima čestitao Božić.