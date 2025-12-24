KURTIJEV RAŠIĆ PUCA PO ŠAVOVIMA Napustio ga najbliži saradnik iz Štrpca: Rašić ne radi ništa za Srbe
ČLAN GI SPO Slađan Nikolčević saopštio je da se povlači iz izbornog procesa u kom je bio jedini kandidat za poslanika te građanske inicijative iz Opštinskog odbora Štrpce, jer je, kako je naveo, svestan da je delovanje predsednika GI SPO i ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića zasnovano na ličnom interesu i da vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na Kosovu.
- Ovom prilikom želim da obavestim javnost da se povlačim iz ovog izbornog procesa u kom sam bio jedini kandidat za poslanika ispred GI SPO ispred opštinskog odbora Štrpce jer sam svestan da je delovanje gospodina Rašića zasnovano na ličnom interesu i vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na ovim prostorima - napisao je Nikolčević na Fejsbuku.
Kako je istakao, duboko je nezadovoljan Rašićevim radom kao ministra za zajednice i povratak, što je jedan od razloga za odustajanje od kandidature.
- Kao odgovoran, porodičan i častan čovek ne želim da budem deo nečega što dovodi u rizik moj narod. Kao jedan od najbližih saradnika Nenada Rašića duboko sam nezadovoljan njegovim radom i pasivnošću kada je reč o našoj nepravedno utamničenoj braći, a kojima ni na koji način nije pomogao, a kao ministar u Vladi Kosova to je i morao i mogao da uradi - istakao je.
Nikolčević zaključuje da je za Srbe na Kosovu jedina „nada i štit“ politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Politika koju vodi naša Srbija i njen predsednik Vučić za nas ostaje jedina nada i štit kog se zajednički i složnije nego ikada pre moramo držati kako bismo sačuvali naš narod i našu budućnost na Kosmetu - poručio je Nikolčević.
Nikolčević je i za Kosovo onlajn potvrdio da neće učestvovati na vanrednim izborima za Skupštinu Kosova, zakazanim za 28. decembar.
- Ne postoji nijedan dodatni razlog, osim onih koje sam naveo u objavi, a koji su doveli do povlačenja moje kandidature - rekao je Nikolčević za Kosovo onlajn.
