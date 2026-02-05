ZAJEDNIČKO armijama Napoleona i Hitlera bila je želja za pljačkom i otimanjem tuđeg, dok je Rusiju ujedinjavala težnja da sve sačuva, izjavio je predsednika Rusije Vladimir Putin.

- Isto je bilo i u kasnijem periodu, tokom napada Napoleona i Hitlera. I tada su na nas kretale razne armije, i one su takođe bile ujedinjene, ali je njihovo jedinstvo bilo zasnovano na sasvim drugim principima. Njih je ujedinjavala želja za pljačkom, želja da nam nešto ‘otmu’, da osvoje, razore i zauzmu. A nas je ujedinjavala težnja da sve sačuvamo — našu zajedničku zemlju, našu porodicu, našu kulturu, naše tradicije - rekao je šef ruske države na otvaranju Godine jedinstva naroda Rusije.

Kako je istakao, „ruski narod je još mlad narod, pasionaran, usmeren ka budućnosti“.



On je istakao da se borci u zoni SVO obraćaju jedni drugima rečju „brate“, što naglašava nepobedivo jedinstvo Rusije.

Ruski lider je podsetio da je Rusija multinacionalna zemlja na čijoj teritoriji živi više od 190 etničkih grupa.

Putin učestvuje na svečanoj ceremoniji otvaranja Godine jedinstva naroda Rusije. Ceremonija se održava u Nacionalnom centru „Rusija“, u okviru maratona „Rusija — porodica porodica“ društva „Znanje“.

