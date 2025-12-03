PRIORITET OSTAJE POBOLJŠANJE ŽIVOTNOG STANDARDA: Usvojen Zakon o budžetu Srbije za 2026. godinu
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je većinom glasova narodnih poslanika u Skupštini Srbije usvojen Zakon o budžetu Srbije za 2026. godinu i dodao da je budžet razvojan, socijalno orijentisan i usmeren ka daljem ekonomskom osnaživanju naše zemlje i ka podršci građanima i privredi.
Najvažniji finansijski dokument Srbije za narednu godinu predviđa plan daljih kapitalnih investicija koje donose Srbiji dalji rast i razvoj, ali i mere za nastavak ekonomske politike koja podstiče dalji rast životnog standarda građana, što je prioritet Vlade Srbije, objavio je Mali na instagramu.
- To znači da prioritet ostaje poboljšanje životnog standarda građana, kroz rast njihovih primanja, jačanje privrede i nastavak investicionog talasa koji smo započeli, a koji je predviđen programom "Skok u budućnost''', dodao je ministar.
(Tanjug)
