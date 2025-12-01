NEZADOVOLJAN SAM REZULTATIMA IZBORA Vučić: Ima mesta gde možemo da se popravimo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice govorio je i o nedavno održanim lokalnim izborima.

Foto Novosti

Ja sam se plašio i jučerašnjih izbora, odgovoran čovek se tako ponaša. Mislim da ljudi to razumeju, odgovorni ljudi uvek imaju strahove. Ja uvek imam strah. Moja želja je da uvek budemo najbolji. Ja sam našao u Negotinu mane, jer sam noćas analizirao rezultate. Našao sam u Negotinu više mesta gde možemo da popravimo rezultate, i u Mionici, i u Sečnju. Ja uvek želim više, bolje. Samo gubitnici nemaju strahove, njima je svejedno. Njima je sve lako, dovešćemo batinaše, veterane, tući ćemo ljude po kafanama. Nekad im to ide za rukom, nekad ne, pa kukaju, žale se. Šta drugo rade? Ništa. I svaki put su moralni pobednici. Vi tako pobeđujte, a mi ćemo ovako. Ja stvarno mislim da smo i moralni pobednici, jer posle godinu dana terora, nemogućih uslova, ovde su došli Kokanović, Ćuta, Manojlović, batinaši iz svih krajeva. Šta ste radili? Osim što ste išli da maltretirate ljude i opet ste izgubili. Sinoć su pištolj potezali na ljude jer nisu mogli da veruju kakav je rezultat. Poništili su u Sečnju, biračko mesto Jarkovac, na kome smo mi dobili, jer se kao ne slaže broj ne znam čega. Misle da će time nešto da sruše i sad će tu da izgube još ubedljivije. Kao u Kosjeriću, Zaječaru, kao svuda. Mi moramo da tražimo gde mi grešimo, moramo ljudima da pružimo više. Ljudi se brzo i lako naviknu na dobro, prihvate te kao potpuno novi standard, to je podrazumevajuće. Mi moramo da radimo još više, bolje, da pravimo promene u Sečnju, Mionici, u Negotinu da sagledamo, imate fenomenalna mesta, a imate mesta koja nisu baš fenomenalna. Nisam zadovoljan kada vidim rezultat 90 prema 35, zadovoljan sam kada vidim 120 prema 15. Kod njih briga nema, koliko god da izgube izbora oni su uvek pobednici - kazao je predsednik.