"JAVNOST BUDE ZBUNJENA, MISLI DA GLEDA SI-EN-EN" Brent Sadler dobio nagradu za istraživačko novinarstvo - U izlaganju razobličio N1

NEKADAŠNjI reporter Si-En-En-a i bivši šef uredničkog kolegijuma N1, Brent Sadler primio je nagradu za istraživačko novinarstvo, a ovo mu antisrpski mediji neće nikad oprostiti.

Brent Sadler dobio je nagradu za istraživačko novinarstvo, a u izlaganju napadao antisrpski medij N1. Iz publike ga je slušao direktor Telekoma.

Odmah su se oglasili sa antisrpskih medija, a nekadašnjem reporteru Si-En-En-a i bivšem šefu uredničkog kolegijuma N1 ovo neće oprostiti nikad.

- Bivši šef uredničkog kolegijuma N1 Brent Sadler, koji redovno kritikuje rad naše kuće u prorežimskim medijima i koji odbija da odgovori da li je viđen da preuzme rukovođenje medijskim sektorom Junajted grupe, pre dve nedelje dobio je nagradu američke Transatlantske liderske mreže.

"Nekadašnji reporter Si-En-En-a i bivši šef uredničkog kolegijuma N1 - pod ovim titulama je britanski novinar Brent Sadler primio nagradu - za istraživačko novinarstvo. Ni tokom dodele nagrada ni na panel diskusiji nije govorio o svojim istraživanjima, već o jedinoj temi u vezi sa kojom se u poslednje vreme oglašava.

"Primer - šta se desilo sa N1", rekao je Sadler na planeru i ponovio tezu koju je lansirao u hrvatskom nedeljniku Nacional a koju su kao po komandi prenosili mediji bliski vlasti - da vlasnici utiču na uređivačku politiku N1 a da su gledaoci dovedeni u zabludu da se radi o nezavisnom mediju", naveli su oni, besni na njegovo izlaganje.

"Javnost bude zbunjena. Misli da gleda CNN i da prate njihove uredničke smernice. Iskreno, u mom slučaju i iz mog iskustva - ja sam otišao jer nisu", bio je jasan je Sadler.