POTPUNI HAOS MEĐU BLOKADERIMA: Tuča i opšti metež sinoć na Pravnom fakultetu (VIDEO)

TOTALNI rat među blokaderima koji traje već nekoliko dana, sinoć je doživeo kulminaciju kada je među blokaderima na Pravnom fakultetu izbila i tuča!

Foto Novosti

Naime, ovaj nezapamćeni incident i potpuna sramota za jednu obrazovnu ustanovu dogodio se sinoć u jednom od amfiteatara Pravnog fakulteta, kada su blokaderi na plenumu glasali za ograđivanje od pojedinih stranaka i organizacija.

Pogledajte kako je izgledao ovaj opšti metež i haos na Pravnom fakultetu:

Naime, u momentima kada se glasao o saopštenju koje su oni objavili na svojim društvenim mrežama, a u kojima se ograđuju od novosadskog zbora, Anketne komisije, delova Pobunjenog univerziteta, organizacije Sviće, Mladi borba i Bravo, kao i pojedinih stranaka i advokata Dragana Đilasa, te ih optužuju za pokušaj kooptiranja studentskog pokreta, u sali se pojavio i jedan od onih koji su "potkačeni" ovim saopštenjem, sa svojim pristalicama, pa je potpuni haos, pljuvanje, metež i tuča nastao u momentu kada je izglasana "osuda" i za njega.

Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba.

Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.

- Zborovi su, kao jedna od najvažnijih tekovina Studentskog pokreta, prepoznati od samog početka kao prostor za delovanje stranaka, kako vlasti, tako i opozicije. Autentični vidovi samoorganizovanja građana su na udaru malicioznih struktura širom zemlje. Novosadski zborovi su, naročito tokom proteklih meseci, bili pod značajnim uticajem advokata Srđana Kovačevića, osobe tesno povezane sa opozicionim strankama i političarima u Novom Sadu. Srđan Kovačević je, zbog svog antidemokratskog i destruktivnog delovanja, izgubio poverenje svog matičnog zbora. Postoje jasne indicije da zloupotrebljava položaj i pokušava da instruiše nekolicinu studenata kako bi uticao na odluke plenuma po pitanju političke artikulacije - navode u saopštenju na Instagram stranici Studenti u blokadi.