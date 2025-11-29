NAJVEĆI SUKOB DO SAD MEĐU BLOKADERIMA, PLENUMAŠIMA I STRANKAMA! Zloupotreba položaja, targetiranje, rušenje pokreta - Ogradili se od svih
BLOKADERI su sinoć optužili novosadski zbor, Anketnu komisiju, delove Pobunjenog univerziteta, organizaciju Sviće, Mladi borba i Bravo, kao i pojedine stranke i advokata Dragana Đilasa za pokušaj kooptiranja studentskog pokreta.
Oni su u objavama na društvenim mrežama naveli da saopštenje služi kako građani koji podržavaju blokadere ne bi "upali u zabludu, mešajući pomenute interesne grupe sa legitimnim strukturama".
Njihove poruke preneo je i tabloid "Danas".
Kako su naveli, advokat Đilasa - Srđan Kovačević - je nedemokrata, destruktivan je, zloupotrebio je položaj.
"Anketna komisija" sarađuje sa "parastrukturama" i ne predstavlja narod, tvrde oni.
Profesor Stefan Filipović sa FDU targetira naše kolege, kažu plenumaši, a za Mirana Pogačara i sve njegove satelite tvrde da ruše njihove plenume.
Kako je došlo vreme odgovornosti, a podrška naroda blokaderima se svela na minimalnu, oni se sad između sebe kolju i međusobno optužuju za neuspeh.
Podsetimo, blokaderi su juče izdali saopštenje u kom su opljunuli redom Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, profesora blokadera Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, grupe "Borba", Sviće, Bravo, omladine stranaka...
