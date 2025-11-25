Politika

TEŠKE VESTI ZA SRBIJU: Vučić se iznenada obraća naciji u 11h iz zgrade Predsedništva

В.Н.

25. 11. 2025. u 08:51

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji u 11 časova.

ТЕШКЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ: Вучић се изненада обраћа нацији у 11х из зграде Председништва

Novosti

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANJU RADONJIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na Marakani!

CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!