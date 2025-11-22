BRNABIĆ OPLELA PO ĐILASU: "Da nije drugi najveći lopov u istoriji Srbije (odmah posle svog gazde Šolaka) pa da se čovek i sažali nad njim"

U POLITIČKOM i medijskom prostoru regiona formiran je specifičan model borbe protiv Aleksandra Vučića – model koji ne počiva na argumentima, politici ili idejama, već na permanentnoj i precizno izvođenoj proizvodnji laži. To nije spontana kampanja, niti prolazna epizoda političke borbe. To je dobro razrađen mehanizam koji funkcioniše u ciklusima: lansiraj, eksploatiši, iscrpi – i kad stigne demanti: odmah pusti novu konstrukciju.